Şok! Emekliye Ödenecek Tutar Değişti, Açıklama Yapıldı

Son dakika olarak yapılan haber'de emekli olan kişileri ödenecek banka kredi tutarı değişti. Daha önce 50.000 TL'ye kadar kredi alan emekliler yeni kampanya ile 25 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilecekler. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kampanya yapan bankalar artık 25 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sağlayacak.

Emekli olan kişiler eğer daha yüksekliklerde kredi kullanmak istiyorsa başvuru yapacakları bankalar üzerinden emekli maaşı alması şarkı ile ve kendilerine kefil bulunması şartı ile yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. 50.000 TL üzerinde kullanacağınız kredilerde banka 24 ay vadeye kadar sizlere Kredi ödeme tablosu oluşturacaktır.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler 25 bin TL'ye kadar gelir belgesiz 25000 TL üzerinde ise gelir belgesi ile ihtiyaç kredisi kullanabilir. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler banka şubelerinden bankanın resmi internet sitesinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilir ve kendi hesapları üzerinden aldıkları internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden de kredi kullanabilir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi düşük faiz oranları ile verilecek ve Ziraat Bankası kampanyaları dahilinde onaylanacaktır. Bankanın resmi internet sitesine girerek detaylı bilgilere hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Garanti bankası'ndan emekli olan kişilere kampanya

Gelir belgesiz emekli kredisi veren Garanti Bankası 25 bin TL'ye kadar sadece kimlikle kredi başvurusu alıyor. Garanti Bankası üzerinden 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeli düşük faizli emekli kredisi haricinde ayrıca bankanın vermiş olduğu 1500 TL'ye kadar emekli promosyonundan da faydalanabilir. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler ihtiyaç kredilerinin maaşlarının 30 katına kadar kullanabilir ve maaş karşılığında nakit avans limiti olarak da 2.500 TL alabilir. Ayrıca 2500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişiler 1500 TL'ye kadar Garanti Bankası üzerinden Emekli promosyonu kullanarak acil ihtiyaçların da kullanabilecekleri nakit sahibi olabilirler. Kampanya detaylarını bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.