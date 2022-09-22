Şok Bim ve A101 den Alışveriş Yapacaklara Müjde! Hediye çeki verilecek

Yarından itibaren, indirim marketlerinden olan şok, a101 ve bim marketlerinden belirli limitlerde yapılacak olan alışverişlerin yarısı bedavaya geliyor. Son dakika olarak paylaşılan bu haber alışveriş yapacak olanları yakından ilgilendiriyor.

Şok, Bim ve A101 den Hediye

Günümüzde fiyatların artmasından dolayı gözler marketlerin yapacağı kampanyalara çevrildi. Ziraat bankasının ortak çalışması üzerinden yapılacak olan kampanya ise alışverişin yüzdeelli miktarında para verileceği yönünde. Ziraat bankası resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak eylül ayının son gününe kadar yapılacak olan Şok, Bim ve A101 zincir marketlerinde yapılacak olan 300 tl ve üzerindeki alışverişlerde 150 tl tutarında Bankkart lirası verilecek. Ancak bu harcamanın ve 150 tl tutarındaki hediyenin belirli şartları da bulunmaktadır.

Ziraat Bankasından 150 TL Hediye lira için Ne Yapmak Gerekir?

Şok, Bim ve A101 zincir marketlerinde ve Türkiye nin her yerinde 20 Eylül itibari ile yapılacak olan Market, Şarkuteri, Kasap, manav bölümlerinden 300 Tl ve üzerindeki alışverişlerde hediye lira kazanmak mümkün. En az limit olarak 300 Tl ve üzerinde alışveriş yapan müşteriler 150 Tl ziraat bankası bankkart lirasına sahip olabilecek.

150 Tl Hediye İçin Şartlar Nelerdir?

Yapılacak olan alışverişin mutlak suretle Ziraat bankası bankkart ile anlaşmalı üye iş yerlerinden yapılması gereklidir. İnternet üzerinden yapılacak olan alışverişler dahil edilmez. Bankkart liraları harcama sonunda hak kazanan müşterilerin anında kartlarına aktarılacaktır. Kampanya süresi boyunca bir defaya mahsus olarak bir müşteri en fazla bir defa hediye lira sahibi olabilir. Karta ise para yüklenerek işlem yapmak kampanya dışında tutulmuştur. Kampanya sadece kart sahiplerine ödenen bir hediyedir. Kampanya dönemindeki işlemler ve alışverişlerin iadesi söz konusu olduğu zaman bankkart liraları ödenmiş ise iptal durumu oluşur. TC ziraat bankası bu kampanya ile ilgili almış olduğu ve uygulamış olduğu hediye kararını durdurup değişiklik yapma ehliyetine sahiptir. Şok bim ve a101 gibi indirim marketlerinden alışveriş yapacak olanlar mutlaka bu alışverişi ziraat bankasının bir hizmeti olan bankkart hesaplarından yapmış olmaları gerekir.