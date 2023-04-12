SMS ile kredi verilecek: Bankadan hemen ödeme haberi bugün geldi, 17'den sonra ödemeler verilecek

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, bireysel tüketici kredisi, kullanabileceğiniz, Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde kredi ödemelerim verileceği açıklandı.

QNB Finansbank Bireysel kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni işlemlerde uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve banka müşterisi olan kişiler bu kredileri istedikleri zaman hesapları yaptırabilmektedir.

QNB Finansbank Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız hemen aynı gün içinde işlem yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve uygun faizlerle ödemeler, alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde ödemeleri verilerek, kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. 2023 yılı boyunca düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmak istiyorsanız sizlerde, Finansbank tarafından başlatılan bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

QNB Finansbank SMS Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak 40.000 TL kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Mesaj attıktan beş dakika sonra banka size kredi sonucunu gönderecektir. Bu şekilde kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız bir limit yazar ve bu limit kadar krediyi en yakın banka şubesine giderek kullanabilirsiniz.

Ayrıca internet bankacılığı kullanıyorsanız SMS onayı alırsanız banka size şubeye gitmeden de bu krediyi kullandıracaktır. 40.000 TL kredide banka 36 ay vadeye kadar size imkan verecektir. Dilerseniz bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz.