SMA Hastası Oğlu için Toplanan Parayla Oto Galeri Açan “Anneye” Canlı Yayında Tutuklama!

SMA tip-1 hastası olan Mustafa Yağız'ın annesi hakkında şok edici bir gerçek öğrenilmişti. Ankara'da hayatını kaybeden bebeğin annesi Didem Ayşe G., oğlu Mustafa Yağız G.’nin tedavisi için toplanan yardım paraları ile oto yıkama işleri ve oto galeri açmıştı. Genç kadının oğlu için toplanan yardım paraları ile oto Galeri ve oto yıkama iş yeri açtığını anlatması sonrasında canlı yayında gözaltına alındığı öğrenildi.

4 yaşında Antalya'nın Aksu ilçesinde hayatını kaybeden SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız G., üzücü haber ile Türkiye'yi yasa boğmuştu. 4 yaşındaki bebeğin annesi ise daha sonra oğlunun tedavisi için toplanan yardım paralarını çektiğini daha sonra bu paraları eşinin arkadaşına verdiğini toplanan paralar ile lüks araçlar alındığını oto yıkama işyerlerinin ve oto galerinin açıldığını anlatması sonrasında canlı yayında gözaltına alındı. Didem Ayşe G.’nin gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken babaanne Yüksel G. ise gelinini suçladı ve toplanan paranın farkı hasta çocuklara verilmesini talep etti.

Gökhan G. ile Didem Ayşe çiftinin 4 çocukları olan Mustafa 2018 senesinde dünyaya gelmişti ve aile Antalya'nın Aksu ilçesinde oturmaktaydı. Evli çift 4 çocuklara Mustafa'nın 2018 senesinde dünyaya gelmesinden 5 ay sonra çocuklarının durumundan şüphelenmiş ve hastaneye başvurmuştu. 9 aylık Mustafa'nın özel hastanede yapılan tetkikler sonucunda SMA Tip 1 hastalığı olduğu ortaya çıkmıştı. Çocuklarının tedavisi için girişimlere başlayan aile adından söz ettirmişti. Baba Gökhan G., bir süre sonra hakaret ve tehdit suçlarından tutuklanmış ve bu sırada 4 çocuğu ile bir başına kalan anne Didem ise 4 yaşındaki oğlu Mustafa için işinden ayrılmıştı.

Aile Antalya Valiliği'ne Mustafa Yağız'ın yurt dışında tedavi edilebilmesi adına gerekli 33 milyon TL'nin toplanabilmesi için müracaatta bulunmuş ve yardım kampanyası başlatılmıştı. 26 milyon TL Valilik hesabında toplanmış ancak aile yasal izin almadan farklı bir yardım kampanyası daha başlatmıştı. Aile yardımseverlerden aldığı 167 bin doları şahsi hesapları aktarmıştı.

Gönüllerin üzücü durumu fark etmesiyle toplanan paranın valilik hesabına aktarılması istenilmiş ve kampanyaya durdurulma kararı getirilmişti. O sırada Almanya'da yaşayan bir iş insanı ise tedavi için eksik kalan 7 milyon TL'yi vereceğini söylemiş ancak vereceği paranın valilik hesabına aktarılmasını talep etmişti. Bu paranın aktarılmaması sonrasında iş insanı yardım etmekten vazgeçmiş ve Mustafa Yağız ise 21'i Haziran tarihinde hayatını kaybetmişti.

Savcılıkta ifadesi alınan anne Didem ise iddialar sonrasında yasa dışı toplanan paranın evlerinde çıkan yangın sonucunda kül olduğunu iddia etmişti. Daha sonra anne Didem katıldığı bir televizyon programında savcılara yalan ifade verdiğini anlattı ve toplanan bu paranın kendisi tarafından çekilip işinin bir arkadaşına verildiğini ve bu paralar ile oto yıkama işyerlerinin ve oto galerinin açıldığını ve lüks araçların alındığını anlattı.