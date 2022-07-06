Sloviansk'ın Rus Bombardımanında En Az 2 Kişi Öldü

Yerel yetkililer, Moskova'nın Donbas bölgesine saldırısını hızlandırırken, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk kentini vurması sonucu en az iki kişinin öldüğünü ve yedi kişinin de yaralandığını söyledi.

Sloviansk'ı da içeren Donetsk bölgesinin valisi Pavlo Kyrylenko, Salı günü anlık mesajlaşma servisi Telegram'a yaptığı açıklamada, belediye başkanının şehir pazarını vurduğunu söylediği bombardımanda iki kişinin öldüğünü ve yedi kişinin de yaralandığını söyledi.

Donetsk bölgesindeki cephe hattı kentine yapılan saldırıda hangi mühimmatın kullanıldığı veya vurulduğunda pazarda kaç kişinin bulunduğu hemen belli değildi.

“Ruslar bir kez daha kasıtlı olarak sivillerin toplandığı yerleri hedef alıyor. Bu saf ve basit bir terörizmdir” dedi Kyrylenko, Telegram'da sakinleri tahliye etmeye çağırdı.

Polis, pazarın o gün için kapandığını, ancak bazı dükkanların vurulduğu sırada hala açık olduğunu söyledi.

Saldırının ardından pazarda bulunan ve üzerinde "savaş suçları müfettişi" yazan bir yelek giyen savcı Oleksandr Bakumenko, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Polisle birlikte şehrin bombalanmasını belgeliyoruz" dedi.

Sloviansk Belediye Başkanı Vadym Lyakh, Facebook'ta kentin yoğun bombardımana maruz kaldığını söyledi ve sakinleri sığınaklarda kalmaya çağırdı.

“Slovakça! Şehrin yoğun bombardımanı. Merkez, kuzey. Herkes sığınsın," diye yazdı Lyakh Facebook'ta.

Bombardımanın Pazartesi günü 40 eve zarar verdiğini söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın komşu bölge Luhansk'taki Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirmesinin ardından cephe hattı şehre yaklaşırken Sloviansk sakinlerini bölgeyi terk etmeye birkaç kez çağırdı .

Savaş öncesi nüfusu yaklaşık 100.000 olan şehirde Pazar gününden bu yana Rus bombardımanında en az altı kişi öldü ve 19 kişi de yaralandı.

Rusya, komşu Luhansk bölgesinin neredeyse tam kontrolünü sağladı . Sloviansk ve bölgesel yönetim merkezi Kramatorsk, Ukrayna'nın kontrolü altında kalmaya devam ediyor ve doğu Donbas bölgesini fethetmek isteyen Rusya'nın gözünün önünde ikinci sırada yer alıyor.

Son günlerde Sloviansk'a birkaç füze salvosu ateşledi.

2014 yılında Rusya destekli ayrılıkçılar kısa süreliğine Sloviansk'ı ele geçirmişti.

Salı, Ukrayna'nın Sloviansk'ı kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rus vekil güçlerinden geri almasının sekizinci yıldönümüydü.

Şehrin başka bir tarafındaki bir yerleşim bölgesinde, Salı öğleden sonra bir füzenin isabet ettiği yanan bir evde birkaç ev hasar gördü ve itfaiyeciler alevlere müdahale ediyorlardı.

Kurtarma görevlileri, füze isabetinden sonra en az iki kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.