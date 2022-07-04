Sloviansk 'Büyük Savaşa' Hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya'nın doğu Luhansk bölgesinin tam kontrolünü talep etmesinin ardından Lysychansk şehri de dahil olmak üzere kaybettiği toprakları geri alma sözü verdi .

Yetkililer, doğu kentinin çok sayıda roketatar tarafından Rus bombardımanı tarafından vurulması sonrasında Slovenya'da en az altı kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kiev'i ziyaret etti ve Canberra'nın Ukrayna'ya 14 zırhlı personel taşıyıcı ve 20 Bushmaster aracı daha göndereceğini söyledi.

Ukrayna'dan heyetler, bağışçı ülkeler ve sivil toplum grupları, tartışmaların savaşın yıktığı ülkenin nasıl yeniden inşa edileceğine odaklanacağı Ukrayna Kurtarma Konferansı (URC2022) için İsviçre'nin Lugano kentinde toplanıyor.

Luhansk valisi Rusya'nın odak noktasını Donetsk bölgesine kaydıracağını söyledi

Luhansk bölgesi valisi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ana odağını komşu Luhansk'ı ele geçirdikten sonra tüm Donetsk bölgesini ele geçirmeye yönelteceğini söyledi.

Vali Serhiy Gaidai Reuters'e verdiği demeçte, Rusya'nın doğu Ukrayna'da Donbas olarak bilinen bölgenin kontrolünü tamamen ele geçirmeye çalışırken, özellikle Sloviansk şehrinin ve Bakhmut kasabasının saldırıya uğramasını beklediğini söyledi.

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz ihracatının değişmediğini söyledi

Rus gaz üreticisi Gazprom, Sudzha giriş noktası üzerinden Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz arzının Pazar gününden bu yana değişmeden 42,1 milyon metreküp (mcm) olarak görüldüğünü söyledi.

Gazprom, Sokhranovka giriş noktası üzerinden gaz tedariki başvurusunun yine Ukrayna tarafından reddedildiğini söyledi.

AB kredi kolu, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için 100 milyar avro toplamayı hedefliyor

Reuters haber ajansı, Avrupa Yatırım Bankası'nın 100 milyar avroya (104,3 milyar dolar) kadar yatırımla Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için daha önce COVID-19 salgını sırasında kullanılan bir finansman yapısı önerdiğini söyledi.

Reuters resmi bir belgeye atıfta bulunarak, AB-Ukrayna Ağ Geçidi Güven Fonu'nun (EU GTF), Avrupa Birliği ülkelerinden ve AB bütçesinden hibe, kredi ve garanti eder.

Belgede, özellikle garantilerin çarpan etkisi yaratacağı ve toplam 100 milyar avroluk altyapı projelerine yol açacağı ve Ukrayna'nın daha acil ihtiyaçlarının yaklaşık yarısına ulaşılacağı belirtildi.

Zelenskyy, Lysychansk'ı geri alma sözü verdi

Ukrayna cumhurbaşkanı, güçlerinin bombalanan Lysychansk kentinden çekildiğini kabul etti, ancak uzun menzilli Batı silahlarının yardımıyla kayıp toprakların kontrolünü geç kazanma sözü verdi.

Zelenskyy, gece yayınladığı video konuşmasında, "Ordumuz komutanları, düşmanın ateş gücünde en büyük avantajı olduğu cephedeki belirli noktalardan insanları çekiyorsa ve bu Lysychansk için de geçerliyse, bunun tek bir anlamı var" dedi.

“Modern silah arzındaki artış sayesinde taktiklerimiz sayesinde geri döneceğiz.”