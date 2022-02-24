Slovakya, Öldürülen Gazeteci Jan Kuciak Davasında Yeni Duruşmaya Çıktı

Slovakya, Slovak araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın dört yıl önce öldürülmesi emrini verdiği iddia edilen işletme yöneticisi aleyhinde yeni bir dava açıldığını duyurdu.

Mahkeme sözcüsü Katarina Kudjakova Çarşamba günü DPA haber ajansına verdiği de açıklamada, milyoner Marian Koçer ve suç ortağı olduğu iddia edilen bir kişi aleyhindeki yeni davanın Pazartesi günü Bratislava' nın doğusundaki Pezinok' taki Organize Suç Özel Mahkemesi' nde başlayacağını doğruladı.

27 yaşındaki araştırmacı gazeteci ve nişanlısı, 21 Şubat 2018'de Velka Maca köyündeki evlerinde vurularak öldürülmüştü.

Kuciak, ülkedeki iş ve siyaset arasındaki rahat ilişkiyi ele alıyordu. Ölümünden sonra yayınlanan son raporu, hükümetin istifasına yol açan kitlesel gösterileri tetikledi.

Darbe emrini vermekle suçlanan girişimci Koçner aleyhinde yürütülen soruşturma, on yıllardır devam eden bir

yolsuzluk ağının varlığını ortaya çıkardı. O zamandan beri çok sayıda hakim, savcı ve üst düzey polis yetkilisi tutuklandı.

Koçer ve Alena Zs olduğu belirtilen suç ortağı olduğu iddia edilen kişi, delil yetersizliğinden Eylül 2020'de beraat edince uluslararası bir tepki oluştu.

Haziran ayında, ülkenin yüksek mahkemesi savcılığın temyiz başvurusunu onadı ve beraat kararlarını bozdu. Kocner'in emriyle hareket ettiği iddia edilen suikastçı ve iki

suç ortağı çoktan suçlu bulundu.

Bu arada başka suçlardan da hüküm giyen Koçer ve Zs, mahkeme çifte cinayet suçlamasından beraat etseler bile yıllarca hapiste kalacaklar.

Kudjakova' ya göre, önümüzdeki hafta görülecek duruşmadaki suçlamalar yalnızca çifte cinayetle değil, aynı zamanda çiftin planladığı iddia edilen çok sayıda başka cinayetle

de ilgili.