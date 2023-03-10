Skoda Octavia fiyatlarında bayram ettiren detay! Listede tam 180 bin TL’lik sürpriz var

Listede tam 180 bin TL’lik sürpriz var... Skoda Octavia fiyatlarında bayram ettiren detay! Skoda, Octavia modeli için Türkiye'de satışa sunduğu fiyat listesinde beklenmeyen bir çılgınlık yaparak, listesinde tam 180 bin TL'lik sürpriz bir fiyat belirledi. Otomobil tutkunları, bu fiyatın ne kadarının vergi ve ne kadarının araç fiyatından oluştuğunu merak ediyor.

Skoda, ülkemizde sedan ve station wagon olmak üzere iki farklı seçenekte satışa sunduğu Octavia modelinin fiyatlarını açıkladı. Octavia sedan modelinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlar, en yüksek donanımlı versiyonunda 325 bin TL'ye kadar yükseliyor. Station wagon modelinde ise fiyatlar 165 bin TL'den başlıyor ve yine en üst donanımlı versiyonu 342 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ancak dikkat çeken nokta, listeye dahil edilen tam 180 bin TL'lik fiyat oldu. Bu fiyatın, ülkemizdeki yüksek vergi oranları nedeniyle oluştuğu düşünülüyor. Skoda, bu durumun açıklamasını henüz yapmamış olsa da, otomobil tutkunları ve piyasa uzmanları bu fiyatın araç fiyatından değil, vergi ve diğer masraflardan kaynaklandığına inanıyor.

Skoda Octavia, Avrupa'da oldukça popüler bir otomobil olarak biliniyor ve yüksek performans, güvenlik ve konfor özellikleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'de de bu özellikleri ile dikkat çekeceği düşünülüyor.

Bu arada, Skoda Octavia'nın rakipleri arasında Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i30, Opel Astra ve Volkswagen Golf modelleri bulunuyor. Bu modellerin Türkiye'deki fiyatları, Skoda Octavia ile benzer seviyelerde seyrediyor.

Skoda, Türkiye'deki otomobil pazarında giderek daha fazla talep gören markalardan biri olarak dikkat çekiyor. Markanın sunduğu yüksek kaliteli araçlar, modern tasarımları ve yenilikçi teknolojileri ile otomobil tutkunlarının beğenisini kazanıyor.

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