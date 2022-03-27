Siz İnternetten Alışveriş Yapın Denizbank Yarısını Ödesin! Bu Kampanya Kaçmaz

Siz İnternetten Alışveriş Yapın Denizbank Yarısını Ödesin. Sanal ortamda gerçekleştirilen alışverişleri cazip hale getiren kampanyayı Denizbank ilan etti. İlk 3 ay internet harcamalarının yarısını Denizbank ödeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Ülkemizde pek çok ürün grubunda görülen aşırı miktarda fiyat artışları akabinde alışverişlerini avantajlı bir hale dönüştürmek amacıyla yurttaşlar, banka kredi kartı ile kredi kampanyalarına başvurmaya başladı. Özellikle de son dönemlerde meydana gelen ekonomik problemlerin çözümü açısından bakıldığında bankalardan gelen indirim fırsatları da dikkatlerden kaçmıyor.

DenizBank'tan İnternet Alışveriş Maliyetinin Yarısını Ödeme Kampanyası

Türkiye'nin öncü özel bankaları arasında yer alan Denizbank, ‘yarısı bizden’ şeklinde bir ilanda bulunarak 600 TL'ye kadar indirim avantajı sağlıyor. Internet alışverişlerinde geçerli olacak bu kampanya açısından 3 ay boyunca 60 TL'ye varan indirim aracılığı ile vatandaşların pek çok ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde karşılaması hedefleniyor.

İnternet Alışverişlerinin 600 TL'si DenizBank'tan

Denizbank kredi kartı ile gerçekleştirilecek İnternet ortamında alım satım işlemlerinde 3 ay boyunca 600 TL'ye kadar indirim avantajı sunuluyor. 1 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olması beklenen bu kampanya kapsamında yurttaşların pek çok değişik ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.

Bu Kampanyaya Katılım Koşulları Neler?

Denizbank tarafından 600 TL'lik indirim avantajından faydalanmak amacıyla bu kampanyaya katılım şartı bulunmamaktadır. Yalnızca belirlenmiş yöntemlerden gerçekleştirilen müracaatlar sonucunda onay verilen kredi kartları otomatik bir şekilde kampanyaya dahil edilecektir. Diğer taraftan yalnızca internet uygulamaları üzerine gerçekleştirilen alışverişlerde gerçekleştirilen işlemler geçerli olacak.