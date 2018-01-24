Talisca'ya Çin'den çılgın teklif !

Spor camiasına bomba gibi düşen iddialara göre Changchun Yatai'nin bu teklifini değerlendirmek isteyen Benfica da öneriyi Beşiktaş'a iletti..Beşiktaş bu transferi kabul ederse şimdiye kadar ödediği 5 milyon euro kiralama bedelini geri alacaktı. .Beşiktaş Yönetimi yıldız futbolcusu için gelen teklifi değerlendirdi ve Talisca'ya iletti.,

TALİSCA'NIN AVRUPA HAYALİ

Talisca'nın gelen teklif üzerine "Kesinlikle ayrılmak istemiyorum. Henüz 23 yaşındayım ve Avrupa'da kalıp, iyi bir kariyer yapmak istiyorum. Bu yaşta Çin'de ne işim var.Benim hedefim Beşiktaş'ta sezon sonu yeniden şampiyonluk yaşamak ve burada kalmak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde onayıp, Avrupa'nın daha büyük kulüplerine gitmek. Çin'de oynamak gibi bir planım ve düşüncem yok.". diye konuştuğu öğrenildi.