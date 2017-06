Süleyman Soylu, FETÖ'cüleri Maymun ve Şempanzeye Benzetti!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Soylu yaptığı konuşmada, "Hiç endişe etmeyin ülkemize bu acıyı yaşatmaya çalışanlara tek tek hesabını soracağız. Hangi şempanzeliği mahkemelerde yaparlarsa yapsınlar hangi maymunluğu gerçekleştirirler gerçekleştirsinler hangi yalanları şahsiyetsiz onursuz şekilde ifade etmeye çalışırlarsa da çalışsınlar akıbetlerinden kurtulamayacaklar" dedi.



O GECE BURADA BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK DESTANININ ALTINA İMZA ATTINIZ



Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde verilen iftar yemeğinde Bakan Süleyman Soylu, salona girişte alkışlarla karşılandı. Masaları tek tek gezen Soylu, şehit çocuklarıyla da yakından ilgilendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programının ardından Soylu davetlilere hitap etti. Konuşmasında 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Bakan Soylu, "O gece burada büyük bir kahramanlık destanın altına imza attınız, belki bunu yüz yıl sonra, elli yıl sonra bir kitabın bir sayfasında okumak kolay bir şeydir. 'Ya böyle miymiş' diye cümlelerini takdir de edebilirsiniz. Ama o gece bambaşka bir şeydi. O gece, o kahramanca direnişi elbetteki buradaki bu insanlar yaptılar. Şimdi bu salonda olmayan insanlar da yaptılar. Çıplak ellerle tankların önüne gitmek kolay değildir, Çıplak ellerle doğrultulmuş silahlara karşı vatanımızı size gasp ettirmeyiz sizin aklınızı almışlar demek de kolay değildir. Madem kolay değil, bunlar nasıl oldu. Evet bu cesareti, bu asil milletin aklına, gönlüne koyan Cenabı Allah’tır. Başka bir şey bilmiyorum benim bildiğim budur. Eğer bu cennet vatanın, bu Müslüman yurdun, bu güzel insanların memleketine, başkalarına evet onların ihanet planlarına düşürmemek için bu asil millete bu cesareti yükledi. O gün hakikaten her attığınız adımda hem akıl vardı, hem feraset vardı, hem dayanışma vardı. O şehit olan kardeşimizi muhtarım anlatıyordu. Hiç böyle öyle hali yoktu, ama köyde illaki tutturdu ki, 'ben sizinle beraber geleceğim'. Ve geldi Kahramankazan’da, o kutlu direnişte, kutlu mücadelede şehit oldu. Onun kalbine cesareti verende onu o mücadeleye sevk eden de Cenabı Allah’tır" dedi.



AKİBETLERİNDEN KURTULAMAYACAKLAR



Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Hiç endişe etmeyin ülkemize bu acıyı yaşatmaya çalışanlara tek tek hesabını soracağız. Hangi şempanzeliği mahkemelerde yaparlarsa yapsınlar hangi maymunluğu gerçekleştirirler gerçekleştirsinler hangi yalanları şahsiyetsiz onursuz şekilde ifade etmeye çalışırlarsa da çalışsınlar akıbetlerinden kurtulamayacaklar. Şunu açık ve netlikle ifade etmek istiyorum, o Pensilvanya’daki meczup dahil, bu milletin ahı da şehitlerimiz kanıda yerde kalmayacak ve her birine tek tek gereğini yerine getireceğiz, siz bize itimat edin" diye konuştu.



Bakan Soylu, bu memlekette 15 temmuz'a kadar yöneticilik devlet idaresi, ülke yönetimi yapmanın elbette farklı olduğunu, ama 15 Temmuz'dan sonra bambaşka. olduğunu söyledi. Atılan her yanlış adımın şehitlerimizin ve aziz milletimizin gazabıyla karşı karşıya bırakacağını ve bunun sorumluluğunda olduklarını belirten Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



GEÇEN YIL KENEVİR EKİLEN TARLALARDA BU YIL BUĞDAY EKİLİYOR



"10 bin evladımız nerede, Lice de, Lice kırsalında, evet teröristlerin ensesinde, 10 bin evladımız operasyon yapıyor. Yaklaşık 5 gündür yapıyor ve uzunca bir süre de devam edecek. Oraya kenevir ekiyorlar. O uyuşturucuyu satıyorlar onun parasıyla PKK’yı besliyorlar. Bu operasyon sıklığı nedeniyle, size güzel bir haberim var, geçen sene kenevir ekilen çoğu tarlalarda bu sene buğday ekiliyor. Bu Türkiye cumhuriyeti devletinin ve aziz milletin gücüdür kudreti ve kuvvetidir. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar ne kadar hainlik ortaya koyarlarsa koysunlar PKK, DAEŞ, FETÖ her ne varsa hepsini bir araya getirsinler, biz dünyanın en büyük 10 devletinden biri olacağız hiç merak etmesinler. Şunu açık ve netlikle ifade etmek istiyorum, o Pensilvanya’daki meczup dahil bu milletin ahı da şehitlerimiz kanıda yerde kalmayacak ve her birine tek tek gereğini yerine getireceğiz, siz bize itimat edin."