Özkan: Yeterli İmza Varsa Gereğini Yaparız

CHP'de Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partide kurultay tartışmalarının CHP'yi yıprattığını belirterek, yeterli sayıda imza toplanması halinde CHP'nin kongreye gideceğini söyledi. Tuncay ancak kurultay için gerekli imzanın toplanamayacağını en fazla 470 imzanın toplanabileceğini iddia ederek 'Bu partiye dışarıdan müdahale etmek isteyenler hadlerini bilecek' dedi.

Tuncay şunları kaydetti;

“Yeterli sayı bulunduğunda bu sayı genel merkezimize teslim edilir ve CHP bunun gereği yapılır. Ama her gün kurultay haberlerinin gündemde tutulması CHP’ye zarar verir. Eğer yeter sayıda başvuru varsa getirip teslim etmelerini tavsiye ediyorum. Kurultay için gerekli imza sayısına ulaşıldığı zaman gereğini yaparız.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 15:29