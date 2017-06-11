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Osman Baydemir : Kobani  değil, onların maskesi düştü

HDP Milletvekili Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Kobani içen söylediği "düştü düşecek" sözlerine "Kobani  değil, onların maskesi düştü"dedi.

11 Haziran 2017 Pazar 12:43
Osman Baydemir : Kobani  değil, onların maskesi düştü

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Kobani içen söylediği "Düştü düşecek" sözlerini hatırlatarak, "Kobani  değil, onların maskesi düştü. Rakka düştü düşecek. Allahın izniyle IŞİD musibeti, belası çöktüğünde Ortadoğu coğrafyasında bir kez daha halkların inançları bir arada eşitçe özgürce yaşamasının zemini oluşmuş olacak" dedi.

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde partisinin iftar yemeğinde konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Mardin halkının seçilmişleri ve iradesinin cezaevlerinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"HA KAYYUM, HA ZUKKUM"

"Her fırsata, her imkanda 'Milli iradeye darbe yapıldı, milli iradeye darbe yapıldı' diyenler tamı tamına 2 yıldır kesintisiz darbenin sahibidirler. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine, Ahmet Türk'ü seçmiş halka en büyük hakaret onun yerine kayyum atamaktır. En büyük darbe budur. Kayyumlar ne yapıyor? Orhan Doğan'ın, Roboski anıtını yıkıyorlar. Kürt diline, Kürt kimliği ile ilgili ne varsa yasaklıyorlar. Kayyum değil mesele, mesele zülümdür. Daha öncede söylemiştim müsaadenizle bu gün bir daha söyliyecem ha Kayyum, ha zukkum" dedi. 

Baydemir, öyle bir atmosferden geçtiklerini, ne yaparlarsa yapsınlar bu coğrafyanın asla çoğulcu kimliğinden vazgeçmeyeceğini de ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir rivayet vardır. Birgün Heledos, bir zeytin ağacının gölgesinde rüya görür zeytin ağacı dile gelir ve derki 'ben sana da ait değilim senden öncekilere de ait değilim senden öncede vardım senden sonra da var olmaya devam edeceğim'. Kürt halkı bütün bu zalimlerden öncede vardı. Bu zalimlerden sonra da var olmaya devam edecek. Dil, kültür, kimlik, inançlarıyla var olmaya devam edecektir. Şu anda güney Kürdistan'da bir referandum çalışması, hazırlığı yapıyor. Dünyanın dört bir yanından Kürt halkının iradesine saygı mesajları geliyor. Ama, Ankara'nın mesajı adeta zehir zemberek. Çok açık ve net söylüyorum. Türk halkının, Fars, Arap halkının hakkı neyse, Kürt halkınında bu kaddim coğrafyanın sahibi olan Kürt halkınında hakkı da odur ne eksiktir ne fazladır. Eğer güney Kürdistan'daki Kürt kardeşlerimiz parlementosuyla, siyasi partileriyle siyasi iradeleriyle hangi kararı alırlarsa alsın bize düşen onlara saygı duymakdır. Onların bu kararına destek vermektir. Bir kez daha hayırlı olsun birkez daha kutlu olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Kobani için söylediği, "Düştü, düşecek" sözlerini de hatırlatan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Kobani düşmedi ama, onların maskesi düştü. Rakka düştü düşecek. Allahın izniyle IŞİD musibeti, belası çöktüğünde Ortadoğu coğrafyasında bir kez daha halkların inançları bir arada eşitçe özgürce yaşamasının zemini oluşmuş olacak" dedi.



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