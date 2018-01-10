Olivier Giroud'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması...

Cenk Tosun , İngiltere'nin köklü kulüplerinden Everton'a transfer oldu.Transfer görüşmeleri için İngiltere'de bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Arsenal’den ayrılmak isteyen Fransız yıldızın peşine düştüğü öğrenildi.

Cenk Tosun'un yerini dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmak isteyen Beşiktaş'a .Olivier Giroud'nun menajerinden kötü haber geldi.

Fransız santrforun menajeri Michael Manuello ise Le Figaro gazetesine.yaptığı açıklamalarda "Açıkçası Giroud, ne Beşiktaş ne de Çin kulüplerinin teklifleriyle ilgileniyor." diye konuştu.