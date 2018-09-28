Mustafa Fıratı'n AK Partiden ismi geçiyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinin önemli simalarından Mustafa Fırat, AK Parti'nin Samsat Belediye Başkan Aday Adayı olması bekleniyor. Vatandaşlar, sağ ve sol kesimde sevilen Fırat'ın adat olması durumunda desteklerinin tam olduğunu ifade ediyor.



Konuya ilişkin vatandaşların isteğine kayıtsız kalmasının mümkün olmadıığını ifade eden Mustafa Fırat, Ankara ofisimizden Tuba Gülnahar'a konuya ilişkin açıklamalarda buludu., " Şuan adaylık konusunda bir girişimim yok. Ancak böyle şerefli bir görev bana tevdi edilirse, hedefim, öncelikle turizmi en az 10 kat daha ileri taşıyarak esnafımızın ve halkımızın ekonomik olarak refaha kavuşmasına katkı sunmaktır. Bu konuda çok iddialayım"dedi.

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut dağının kendi il sınırları içinde olduğunun altını çizen Mustafa Fırat, "global dünyada ekonomiyi elde etmin yolu bilişim ve turizmden geçer. Bizim elimizde Nemrut gibi dünyaca önemli bir merkez var. Ancak yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Belediyecilik yol su değildir. Belediyeclik topyekün kalkınmanın icra edildiği bir merkezdir. Eğer ülkemizdeki tüm belediye başkanları konuya böyle bakarsa, işte o zaman sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerine yaklaşmış oluruz..."diye konuştu...

AK Parti'den Samsat Belediye Başkan Adayı gösterilmesi durumunda yıllardır üzerinde çalıştığı projeleri hayata geçireceğini ifade eden Mustafa Fırat, " Samsat belediyecilikte ve kalkınmada bir çok yere örnek olacak. Benim çalışmalarım tipik bir belediyecilik anlayışının çok ötesinde bir sistemi kurma üzerine şekillenmiştir."dedi.

..Mustafa Fırat kimdir ?

Fırat 01.03.1956 Adıyaman Samsat doğumlu .1994 yılında refah Partisi’nden Belediye başkanı adayı oldu. halk tarafından sevilen sayılan Fırat 1994 erken seçimlerde CHP ikinci sıradan milletvekili adayı oldu yine 2007 tarihinde CHP üçüncü sıradan milletvekili adayı oldu.Fırat 2013 yılında Adıyaman Samsat Sulama birliği başkanlığına seçildi ,Başkan Fırat O dönem Adıyaman ak parti milletvekillerinin desteğini de alarak büyük bir projeye imza attı Bu proje Samsat ı canlandıran hayata kazandıran 2 MB güneş enerjisiyle çalışan sulama projesiydi . Mustafa Fırat türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.kariyer hayatında tanınan simalar arasına yer alan Fırat ,30 yıldır Adıyaman Samsat’ta faaliyetini sürdüren Fırat sürücü kursunun kurucu üyesidir.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 19:29