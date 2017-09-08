MHP'de Üst Düzey FETÖ'cü Yönetici Var mı?

MHP içerisinde FETÖ'cülerin hala aktif görevde olabileceğine yönelik iddialarda bulunan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Batuhan Çolak, bu iddiasını da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dayandırdı. FETÖ'cülerin kimler olduğunun bilinmediğini yazan Çolak, bu kişilerin üst düzey görevlerde bulunabileceğine dikkat çekti.



İŞTE BATUHAN ÇOLAK'IN YAZISINDAN KONUYA İLİŞKİN BÖLÜM!



MHP'nin içindeki FETÖ'cülerin kimler olduğu açıklanmadı. Açıklanmadığı gibi ortaya da çıkarılamadı. Bahçeli'nin tezleri doğruysa MHP'nin içinde hâlâ aktif bir şekilde faaliyet gösteren, yönetim nezdinde kişiler var!

Peki bu kişiler neden tespit edilmiyor?

Eğer isimleri belirliyse neden kamuoyuna açıklanmıyor?

İşte tam da bu noktada FETÖ'yü bugünlere taşıyanların üzerine gidilmediği gerçeği bir kez daha yüzümüze çarpılıyor.

Evet, hâlâ FETÖ'yü devletin tüm hassas noktalarına yerleştirenler, ordusunu tasfiye edenler, bu şuursuz eylemlere çanak tutanlar adaletin önüne çıkmadılar.

Yeni partinin kuruluş aşamasındaki söylemleri bu noktada çok önemli.

Çözüm sürecinin, Balyoz ve Ergenekon'da ordunun tasfiye edilmesinin, FETÖ'nün devlete yerleştirilmesinde kimlerin parmağı vardır, kimler bu düzeni kurmuştur, Türkiye nasıl bu hale gelmiştir?

Bu soruların hepsinin teker teker sorulması, dile getirilmesi gerekiyor.

10 yıl öncesinin fotoğrafları üzerinden yeni doğacak bir siyaseti bastırmaya çalışanlar bellidir.

Çözüm sürecini savundular, binin üzerinde şehit geldi,

Gülen'e "Hocaefendi" diye yağdanlık yaptılar, 15 Temmuz oldu,

Balyoz-Ergenekon dediler ordunun çivisini çıkardılar,

Esad'ı Esed yaptılar 5 milyon Suriyeli ile demografiyi alt üst ettiler.

Bu gelişmelerin hiçbirisi normal, olağan, sıradan denilerek geçiştirilemez.

Yeni partinin söylemlerinde bu konulara değinmesi, bunların sorgulanması Türkiye'nin geleceğe güvenle adım atabilmesi için elzemdir.

Son olarak başkalarına her fırsatta FETÖ'cü diyerek hedef şaşırtmaya çalışanların, Gülen ile ilişkileri ortaya çıkarılmalı, himaye ettikleri cemaatçilerin listeleri açıklanmalıdır!