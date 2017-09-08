Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108334
ALTIN
148.631
DOLAR
3.4152
STERLİN
4.5099
EURO
4.1198
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan...
Galatasaray'dan imza şov ! 3 yıldız birden imzaladı
Son Dakika
Galatasaray'dan imza şov ! 3...
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları evrensel atmosfer için çok önemli
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları...
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye...
Fenerbahçe'den son dakika David Silva bombası !
Fenerbahçe'den son dakika David Silva...

MHP'de Üst Düzey FETÖ'cü Yönetici Var mı?

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Batuhan Çolak, MHP içindeki FETÖ'cülerin temizlenmediğini, konuya ilişkin bir çalışmanın da yapılmadığını yazdı.

08 Eylül 2017 Cuma 09:18
MHP'de Üst Düzey FETÖ'cü Yönetici Var mı?

MHP içerisinde FETÖ'cülerin hala aktif görevde olabileceğine yönelik iddialarda bulunan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Batuhan Çolak, bu iddiasını da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dayandırdı. FETÖ'cülerin kimler olduğunun bilinmediğini yazan Çolak, bu kişilerin üst düzey görevlerde bulunabileceğine dikkat çekti.
 

İŞTE BATUHAN ÇOLAK'IN YAZISINDAN KONUYA İLİŞKİN BÖLÜM!

MHP'nin içindeki FETÖ'cülerin kimler olduğu açıklanmadı. Açıklanmadığı gibi ortaya da çıkarılamadı. Bahçeli'nin tezleri doğruysa MHP'nin içinde hâlâ aktif bir şekilde faaliyet gösteren, yönetim nezdinde kişiler var!

Peki bu kişiler neden tespit edilmiyor?

Eğer isimleri belirliyse neden kamuoyuna açıklanmıyor?

İşte tam da bu noktada FETÖ'yü bugünlere taşıyanların üzerine gidilmediği gerçeği bir kez daha yüzümüze çarpılıyor.

Evet, hâlâ FETÖ'yü devletin tüm hassas noktalarına yerleştirenler, ordusunu tasfiye edenler, bu şuursuz eylemlere çanak tutanlar adaletin önüne çıkmadılar.

Yeni partinin kuruluş aşamasındaki söylemleri bu noktada çok önemli.

Çözüm sürecinin, Balyoz ve Ergenekon'da ordunun tasfiye edilmesinin, FETÖ'nün devlete yerleştirilmesinde kimlerin parmağı vardır, kimler bu düzeni kurmuştur, Türkiye nasıl bu hale gelmiştir?

Bu soruların hepsinin teker teker sorulması, dile getirilmesi gerekiyor.

10 yıl öncesinin fotoğrafları üzerinden yeni doğacak bir siyaseti bastırmaya çalışanlar bellidir.

Çözüm sürecini savundular, binin üzerinde şehit geldi,

Gülen'e "Hocaefendi" diye yağdanlık yaptılar, 15 Temmuz oldu,

Balyoz-Ergenekon dediler ordunun çivisini çıkardılar,

Esad'ı Esed yaptılar 5 milyon Suriyeli ile demografiyi alt üst ettiler.

Bu gelişmelerin hiçbirisi normal, olağan, sıradan denilerek geçiştirilemez.

Yeni partinin söylemlerinde bu konulara değinmesi, bunların sorgulanması Türkiye'nin geleceğe güvenle adım atabilmesi için elzemdir.

Son olarak başkalarına her fırsatta FETÖ'cü diyerek hedef şaşırtmaya çalışanların, Gülen ile ilişkileri ortaya çıkarılmalı, himaye ettikleri cemaatçilerin listeleri açıklanmalıdır!

Son Güncelleme: 08.09.2017 09:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ak Parti'den Meral Akşener'in partisine olay sözler
Ak Parti'den Meral Akşener'in partisine olay sözler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına kurultay talimatı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına kurultay talimatı
Ak Parti'de Küskünler Ordusu Oluşur mu?
Ak Parti'de Küskünler Ordusu Oluşur mu?
Mehmet Metiner, " Anıtkabir Yıkılmalı " Dedi mi?
Mehmet Metiner, " Anıtkabir Yıkılmalı " Dedi mi?
CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'a, Ziya Sözen'den Sert Tepki!
CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'a, Ziya Sözen'den Sert Tepki!
Erdoğan ve Davutoğlu Nikahta Buluştu!
Erdoğan ve Davutoğlu Nikahta Buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, : Sinagog ve Havralara Saldırmanın Anlamı Yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, : Sinagog ve Havralara Saldırmanın Anlamı Yok!
MHP Bigadiç'te 200 Kişi İstifa Etti
MHP Bigadiç'te 200 Kişi İstifa Etti
 Levent  Gök'ten 'Darbecilerin Moralini CHP Bozdu' Açıklaması!
 Levent  Gök'ten 'Darbecilerin Moralini CHP Bozdu' Açıklaması!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim