Mevlüt Uysal kimdir? Nereli İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ak Parti'den belli oldu. Mevlüt Uysal kimdir? Akp tarafından Mevlüt Uysal Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterildi. Peki Uysal kimdir nerelidir.

Kadir Topbaş'ın istifası sonrası adı en çok geçen isim olan Mevlüt Uysal resmen Büyükşehir belediyesi adaylığına gösterildi. Mesleği Avukatlık olan Mevlüt Uysal Başakşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmekteydi. Başakşehir belediyesinden Büyükşehir Belediye başkanlığına resmen aday oldu.

Mevlüt Uysal kimdir?

1966 doğumlu Aysal Antalyalıdır. İlk ve orta okulu Alanya'da okuyan Mevlüt Uysal 1988 senesinde İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Okulu bitirip serbest avukatlık mesleiğini yerini getirdi. Bu tarihlerde siyasete başladı. Dört çocuk babası Uysal'ın eşi Hatice Uysal'dır.

1997 senesinde Başakşehir 1 etap site yönetimi kurucu yönetim kurulu başkanlığından 2009 seçimlerinde Başakşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 seçimlerinde de görevine devam eden Uysal şimdi İstanbul Büyükşehir belediyesi başkan adayı oldu ve seçilecek.