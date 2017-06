Meral Akşener'den Bahçeli'ye Sert Tepki : Balgat Ağaları Hiç İçiniz Sızlamaz mı

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener, "Referandumda 'evet' çıktığı dakikadan itibaren Türkiye'nin güllük gülistanlık olacağını, uçacağını, kaçacağını, aşacağını söyleyenler bugün Türk milletini yanıltmış olmaktan acaba utanıyorlar mıdır? Ey Sayın Bahçeli, hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı?" dedi.



Meral Akşener, Antalya'da Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Derneği'nin The Marmara Hotel'deki iftar programına katıldı. Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz ve MHP'li eski milletvekillerinin de katıldığı iftarda Meral Akşener, tamamı kadınlardan oluşan protokol masasına oturdu. Katılımcılar, yoğun ilgi gösterdikleri Akşener ile öz çekim yaptı. Meral Akşener, akşam ezanı okunduktan sonra iftarını yaptı ve akşam namazını kıldı. Namazın ardından iftar yemeğinin verildiği alana başörtüsüyle dönen Akşener, Kuran okunmasının ardından başörtüsünü yeniden çıkardı.



'BAŞIMIZA GELENLER PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ'



İftar sonrası konuşan Meral Akşener, "1 Kasım seçimlerinden sonra 'MHP bu oy oranını hak etmiyor, biz bir değişiklik yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve olağanüstü kongre yapalım, pek çok aday arkadaşımız vardı ve hangimiz kazanırsa MHP'ye iktidar yolunu açacak bir iddialı projenin etrafında yol yürüyelim" dediklerini belirterek, “Dediğimiz günden itibaren başımıza gelenler herhalde pişmiş tavuğun başına gelmemiştir" dedi.



HÜKÜMETİ SUÇLADI



Olağanüstü kongrenin yapılamamasıyla ilgili yaşananları ve süreci hatırlatan Meral Akşener, “1 Kasım 2015'den Haziran 2017'ye kadar geçen sürede biz alt tarafı demokratik bir hak olan olağanüstü kongreyi hükümet eliyle, hukukun guguk olması engeliyle yaptıramadık. Ama iktidar partisinde, sayın cumhurbaşkanı kendi atadığı Başbakanı ve Ak Parti'nin genel başkanını uyumsuzluk nedeniyle tam 15 günde hem genel başkanlıktan, hem başbakanlıktan attı ve 15 günde değiştirdi. Sonra ilginç şeyler oldu, bu sistem yürürken birdenbire Sayın Bahçeli'nin aklına fiili durumu hukuki duruma evirmek için başkanlık sistemini Türkiye'nin gündemine getirilmesi geldi ve şartsız, şüphesiz destek vereceklerini ilan ettiler" dedi.



'REFERANDUMUN MEŞRULUĞU TARTIŞILIR DURUMDA'



Referandum sürecine değinen Akşener, referanduma bir hafta kala yaptırdığı ankette yüzde 54 hayır, yüzde 46 evet çıktığı, sandıkların çok iyi korunduğunu belirterek, “Ama biz bilemedik ki hakem sahtekarmış" dedi. Oylar sandığa girdiği ve çıkarken muhafaza etmek adına çok ciddi gayret gösterildiğini anlatan Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun hem sahtekar çıktığını, hem de şike yaptığını dile getirdi. Referandumu şike, sahtekarlıkla kaybetmiş gözüktüklerini savunan Akşener, bugün için referandumun meşruluğunun tartışılır durumda olduğunu kaydetti.



'EYY BAHÇELİ HİÇ İÇİNİZ SIZLAMAZ MI?'



Hayır kampanyası yürütürken FETÖ'cülükle, terörist olmakla suçlandığını kaydeden Meral Akşener, şöyle konuştu:



“Referandumda evet çıktığı dakikadan itibaren Türkiye'nin güllük gülistanlık olacağını, uçacağını, kaçacağını, aşacağını söyleyenler bugün bu aziz Türk milletini yanıltmış olmaktan acaba utanıyorlar mıdır? O günden bugüne şehit sayısını söylemeye kalbim el vermiyor. Ve dün bir arkadaşımızın kızı, Aybüke öğretmen şehit edildi. Ve hapishaneden çıkan bir hanımefendi kadar konuşulmadı. Songül yarbay, bir Türkmen kızı, Yörük kızı, Songül yarbay namusuyla şerefiyle oynanarak bir kumpas sonucu vardı ya, kumpas mahkemeleri ordudan atıldı. Aynı helikopterde biri FETÖ terör örgütünün kumpasıyla, hani o günün başkanını savcısıydı ya, o kumpasla mesleğinden atılan Songül Yarbay ve sonra kendisine iftira atılan ve hala denetimli serbestlikle imza vermek durumunda olan Aydoğan Paşa aynı helikopterde beraber şahadet şerbeti içtiler. Buradan sormak isterim; Songül Yarbay için utanmadan havuz medyasında övgü düzenler, utanmıyorsunuz? Siz aynı hanımefendinin namusuna dil uzattınız. Allah sizi kahretsin. Bugün ağıt yakıyorsunuz. Birisi çıktı 'asker eşleri, sevgilileri, kızları soyunsunlar' dedi. Utanmıyor musunuz bugün ağıt yakmaya, yüzünüz yere düşmüyor mu? Bugün de gencecik bir öğretmenimiz Aybüke şehit, her gün 1-2-3-5-10-15-16 şehit. Hiç içiniz sızlamaz mı? Ey sayın Bahçeli, hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı? Bugün neyin, nasıl olduğu belirsiz bir partili başkanlık sistemiyle karşı karşıyayız."



BAHÇELİ'YE BARZANİ SUÇLAMASI



Mesut Barzani'nin bağımsızlık için referanduma gideceklerine ilişkin açıklamalarını da hatırlatan Akşener, “Şimdi bugün 'vay efendim Barzani referandum yapıyormuş' veryansını. Siz yüz verdiniz, Sayın Bahçeli, Balgat ağaları memnun musunuz? Barzani'nin sembolünü önünde fotoğraf çekildi, Barzani'nin sembolü hem İstanbul, hem Ankara'da göndere çekildi. Şimdi burada da Barzani ne diyor, 'Bunlar alıştı fiili durumu hukukileştirmeye.' Fiili durumu yarattı, şimdi de hukuki durumu ortaya koyuyor" dedi.



CUMHURİYETİ VE OSMANLI'YI SEVENLER DİYE AYRIŞMA VAR



Toplantıda 'son umut' olarak lanse edildiğini hatırlatan Meral Akşener, “Kul kurar kader gülermiş ama, eve geri dönmüyorum. Babaanne olmuyorum. Zaten torun bana dede diyor. Torunum adı Pars. Oğlan bize 'dede aşağı, dede yukarı' diyor. Dolayısıyla çocuk bile karar vermiş durumda hiçbirimiz, hiçbiriniz geri eve dönmeyeceğiz. Ama ülkemizin şaibeli, kirli referandumunun hesabını sormak, bundan sonra seçim olduğunda o seçim sonuçlarının da garanti altına alınması için de elden gayreti yerine getireceğime inancım tamdır. Bin civarında istişare yaptım. Milletimizi önce etnisite, sonra mezhep olarak bölmeye çalıştılar. Başarılı olamadılar ama endişe ediyorum Cumhuriyeti sevenler, Osmanlı'yı sevenler diye çok derin bir ayrışma var. Allah'ın izniyle bizler diyeceğiz ki; Osmanlı ile Cumhuriyet. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Cumhuriyet de bizim, demokrasi de bizim. Bu aziz Türk milleti de bizim, dolayısıyla dün etnisite, mezhep üzerinden bölemeyenler, sandıkta, her alanda, ev ev, kapı kapı gezilerek gerçek Osmanlı tokadını işte buradakiler atacak" diye konuştu.