Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109298
ALTIN
147.720
DOLAR
3.4466
STERLİN
4.5667
EURO
4.1266
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine yardım etti
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine...
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79 kişi hakkında gözaltı kararı !
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79...
Adana'da patlama paniği!
ADANA'da yer altından geçen elektrik...
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında...
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş

Meral Akşener'in partisinin logosu belli oldu !

MHP'den ayrılarak kendine yeni bir parti kurmayı düşünen Meral Akşener'in refarandumda 'kınalı eli' ile kampanya yürütmüştü.Akşener'in partisinin logoso 'kınalı el' olacağı konuşuluyor.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:45
Meral Akşener'in partisinin logosu belli oldu !

Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da ilk toplantısını yapmayı planlayan Meral Akşener liderliğinde kurulacak partinin logosu netleşti. Partinin logosu Meral Akşener'in anayasa referandum kampanyasında kullandığı “kınalı eli” olacak. Logo için her parmağı adalet, demokrasi, refah, kardeşlik gibi sloganları simgeleyen el işareti ağırlık kazandı.
Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın başta sosyal medya olmak üzere tabandan gelen tepkiler üzerine yeni partinin isminin Merkez Demokrat Parti olmasından vazgeçti. Parti tüzüğü ve programı dahil her konuda “istişare” mekanizmasına önem veren üçlü, yeni partinin “tek kelimelik” ismi olması konusunda görüş birliğine vardı. Düşünülen isimler arasında; Milli, Merkez, Türkiyem, Demokrasi ve Anayurt Partisi'nin geçtiği ifade edildi.Kulislerde, Akşener'in partisinin transfer edeceği milletvekilleri ile TBMM'de grup kuracak sayıya ulaştığı da konuşuluyor.

Son Güncelleme: 13.09.2017 11:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener ve FETÖ açıklaması !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener ve FETÖ açıklaması !
MHP Lİderi Devlet Bahçeli '2019 seçimleri' ile ilgili konuştu
MHP Lİderi Devlet Bahçeli '2019 seçimleri' ile ilgili konuştu
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Meclis Başkanı oluyor !
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Meclis Başkanı oluyor !
"Erdoğan, AK Parti’ye Yeni Bir Format Atıyor!"
"Erdoğan, AK Parti’ye Yeni Bir Format Atıyor!"
Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonspor'da bir yıldız daha doğuyor
Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonspor'da bir yıldız daha doğuyor
Ak Parti'den Meral Akşener'in partisine olay sözler
Ak Parti'den Meral Akşener'in partisine olay sözler
MHP'de Üst Düzey FETÖ'cü Yönetici Var mı?
MHP'de Üst Düzey FETÖ'cü Yönetici Var mı?
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına kurultay talimatı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına kurultay talimatı
Ak Parti'de Küskünler Ordusu Oluşur mu?
Ak Parti'de Küskünler Ordusu Oluşur mu?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim