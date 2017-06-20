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Meral Akşener : Erkek Halinizle Korkmaya Utanmıyor musunuz?

20 Haziran 2017 Salı 17:06
Meral Akşener : Erkek Halinizle Korkmaya Utanmıyor musunuz?

 ANKARA 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin MHP'nin 19 Haziran Kurultayı'nı iptal etmesine tepki gösteren Meral Akşener,  "Kongre iptal oldu.Tam 10 dakikada dava bitti.10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi.700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha. Zamanı gelmiş bir düşünceyi önlemeye ne yargının ne de kimsenin gücü yetmez" dedi. 

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP'nin 19 Haziran Kurultayı'nı iptal etti. Bu karara yönelik MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden mitinglerinin yer aldığı kısa bir video ile tepki gösterdi. 

"KONGRE İPTAL OLDU.TAM 10 DAKİKADA DAVA BİTTİ ADALETİN RUHUNA EL FATİHA" 

Akşener, "Kongre iptal oldu.Tam 10 dakikada dava bitti.10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi.700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha. Zamanı gelmiş bir düşünceyi önlemeye ne yargının ne de kimsenin gücü yetmez" dedi. 

"ZAMANI GELMİŞ BİR DÜŞÜNCEYİ ÖNLEMEYE  NE YARGININ NE DE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ" 

Akşener, "Yargı yoluyla bir partinin kongre yapması engellenebilir. Yargı yoluyla bir partinin demokratik şekilde genel başkan değiştirmesi önlenebilir. Ancak yargının da yargıyı muhalif partilere karşı kendi silahı olarak kullanan ezici hakim gücün de engellemeyeceği bir şey var. O da milletimizin mevcut kötü gidişattan duyduğu rahatsızlık ve bundan kurtulma yolundaki giderek artan istek ve arzusu. Bunu engelleyebilecek bir güç dünyada yok. Sonuç olarak; zamanı gelmiş bir düşünceyi önlemeye  ne yargının ne de kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı. 

"BEN KADIN HALİMLE KORKMUYORUM. SİZ ERKEK HALİNİZLE KORKMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?" 

Yaptığı miting ve toplantılarındaki cümlelerin yer aldığı videoda Akşener şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar korkuyorlarmış bizden. Sıfatı olmayan, partisi olmayan, partisinden atılmış, bir vakir kadından ne kadar çok korkuyorlarmış. Ben kadın halimle korkmuyorum. Siz erkek halinizle korkmaya utanmıyor musunuz?" 



Son Güncelleme: 20.06.2017 17:41
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