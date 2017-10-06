Melih Gökçek'in Gizli Pazarlığı Ne? Siyaset Bu Pazarlıkla Çalkalanıyor!

Ankara kulislerinde edilen iddialara göre Melih Gökçek'in istifa etmesi karşılığında oğlu Osman Gökçek'in siyasi arenada önünün açılmasının istediği yönünde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti ile MHP’nin Ankara’da toplam oyu yüzde 69 iken referandumda ancak yüzde 48 oy alabilen Melih Gökçek'le 2019 seçimlerine girmeyi istemediği iddia ediliyor.

Bu iddialar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan üstü kapalı yanıtlar verirken, Gökçek'in son dakika sürprizi ile Beştepe'ye çıkmasının ardından , "Müze projesini görüştük" şeklinde twit atması siyasi arenada pazarlık olarak değerlendirildi.

Melih Gökçek'in yakın çevresine, "Ben Kadir Topbaş değilim" dediğinin iddia edildiği bir ortamda, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, değişiklik sinyallerinin gelmesi, Gökçek'i hamle yapmaya itti.

Neredeyse 25 yıldır Ankara'da başkanlık yapan Melih Gökçek'in yeni dönemde aday edilmemesi halinde oğlu Osman Gökçek'in siyasi arenada önünün açılmasını istediği ifade ediliyor.

Bu konuda pazarlık yaptığı iddia edilen Melih Gökçek'in son dönemlerde yaşanan polemiklere hiç girmeyerek hem Ak Parti'den hem de Cumhurbaşkanı Edoğan'dan net tavır bekleyerek kendi yönünü çizeceği ifade ediliyor...