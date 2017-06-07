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Kılıçdaroğlu'ndan Hükümete Katar Tepkisi!

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Katar tepkisi geldi. Kılıçdaroğlu yaşanan olaylara tarafsız kalınması gerektiğini savundu...

07 Haziran 2017 Çarşamba 20:56
Kılıçdaroğlu'ndan Hükümete Katar Tepkisi!

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu'daki Katar kriziyle ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Arap dünyasıyla dost olacaksınız ama Arap dünyasında devletlerin arasında taraf olmayacaksınız' sözünü hatırlatarak, “Onların arasında kavgaya bir unsur olarak girmemeliyiz. Ortadoğu'da bir sorun çıktığında sorunu yaşayan ülkelere dönüp Türkiye'ye bakmalı ve demelidir ki, gel bizim aramızdaki sorunu çöz. İşte biz o zaman sorunun değil çözümün aktörü oluruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi tarafından yapılan Fen İşleri Hizmet Kampüsü ile şehit Ömer Halisdemir'in de adını taşıyan yeni park ve diğer hizmetlerin toplu açılış törenine katıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Barış Ayten, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda davetli katıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'in hizmetlerini anlattığı konuşmanın ardından kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine oy vermiş veya vermemiş bütün Burdurluların, böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için gurur duyduklarına inandığını, partilerinden olduğu için kendisinin de onur duyduğunu söyledi. 

Belediye başkanlarının görevlerinden bahseden ve sorunlarının da olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Hele hele bir belediye başkanı CHP'liyse dünya kadar sorunu vardır. Çünkü o günün 24 saatinde denetlenir. Acaba bir açığını bulup da bu belediye başkanını görevden alabilir miyiz diye. Ama size sözüm söz, bütün belediye başkanlarına da söyledim, siz onur ve gururunuzla çalıştığınız sürece hiç kimse size dokunamaz. Siz yeter ki vatandaştan aldığınız her kuruşun hesabını millete verin" dedi. 

BAKAN ÖZHASEKİ'YE İMAR TEPKİSİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Ankara ve İstanbul'daki imar yolsuzluklarıyla ilgili açılamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bir de son günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı şikayete bakın. 'Efendim imar rantları, imar hırsızlıkları var.' İyi de kardeşim senin görevin ne? Sen bakan değil misin? Bakansın, o zaman bunları engelle. Seni millet niye seçti, neden bakan olarak o koltuktasın? Bunları engelleyeceksin. İmar rantlarını imar hırsızlıklarını, imar yolsuzluklarını engelleyeceksin. Varlık nedenin bu senin. O koltuğun varlık nedeni de zaten bu. Ama bizim belediyelerimizde biz bunu söylüyoruz. Her yerde söylüyoruz, imar sorunu yasalara uygun yapacağız, kimseye özel çıkar sağlamayacaksınız. Eğer bir çıkar sağlanacaksa o çıkar belde sakinlerine ait olacak. Bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde kentsel dönüşüm orada yaşayan vatandaşları kentin varoşlarına sürülerek yapılmıyor. Eğer orada bir rant varsa, o rantı yaratan orada oturanlardır. Dolayısıyla orada oturanlar başka bir yere sürülmeden kentsel dönüşüm adı altında daha modern hem mahallelere hem evlere kavuşmuş oluyor. Bizim felsefemiz budur. Bir insan, aile huzurluysa o zaman toplum da huzurlu olur" dedi. 

KATAR AÇIKLAMASI

CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde büyük şikayetler olmadığını da belirten CHP lideri, yaptıkları bir araştırmaya göre CHP'li belediye seçilmeden önceki suç oranıyla, seçildikten sonraki suç oranları karşılaştırıldığını ve CHP'li belediyelerin seçildiği yerlerde suç oranlarının azaldığını dile getirdi. Bu memlekete huzuru, barışı getirmek, kutuplaşmayı ortadan kaldırmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Katar sorununa da değindi. 

Türkiye'ye huzur geldiğinde Ortadoğu'ya da huzurun geleceğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bakın Katar'ı görüyorsunuz, Ortadoğu'da son iki gün içinde yaşananları görüyorsunuz. Ramazan ayındayız, mübarek bir aydayız. Kul hakkı yenilmemesi gerektiğini birbirimize anlattığımız bir aydayız. Huzur aradığımız bir aydayız. Peki İslam dünyasında neden kan akıyor? Neden İslam dünyası birbirine giriyor? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün söylediği bir şey vardı; Arap dünyasıyla dost olacaksınız ama Arap dünyasında devletlerin arasında taraf olmayacaksınız. Biz taraf olmayacağız ama bütün dünyayı kucakladığımız gibi İslam dünyasını da, Arap dünyasını da kucaklayacağız. Onları kendi akrabalarımız sayacağız. Onlarla birlikte kültürel, ekonomik, siyasal ilişkilerimizi geliştireceğiz. Bu bizim hedefimiz olmalı. Ama onların arasında kavgaya bir unsur olarak girmemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman Türkiye sorunun bir parçası olmaz, çözümün ana aktörü olur. Bizim de amacımız Ortadoğu'da bir sorun çıktığında sorunu yaşayan ülkeler dönüp Türkiye'ye bakmalı ve demelidir ki, gel bizim aramızdaki sorunu çöz. İşte biz o zaman sorunun değil çözümün aktörü oluruz."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından şehit yakınlarının da katılımıyla belediye hizmetlerinin açılışı gerçekleştirildi.  



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