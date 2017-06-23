Kemal Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nın Yeni Hamlesini Açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatlarının bugün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu da önemli bir aşama. Umuyorum, adalet yerini bulmuş olur" dedi.

Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 9. gününe Şanalar Köyü'ndeki Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı'ndan başladı. Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatlarının bugün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracağını söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Güzel bir güneş var. Atmosfer oldukça güzel. 'Adalet Yürüyüşü'müz devam ediyor. Toplumun her kesiminden sağ olsunlar, destek veren vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu sabah Enis Berberoğlu'nun avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Bu da önemli bir aşama. Umuyorum, adalet yerini bulmuş olur. Yaptığımız yürüyüş, kutsal bir yürüyüştür. Bunun bir partiyle bir kişiyle bir sivil toplum örgütüyle ilgisi yok. 80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz" diye konuştu.

'KENDİ GÖRÜŞÜDÜR, SAYGI DUYARIZ'



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin eleştirilerine de yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kendi görüşüdür, saygı duyarız. Şundan özellikle kaçınmamız gerekiyor. 'Adalet Yürüyüşü' içinde 'O, onu dedi; bu, bunu dedi' bundan kaçınmamız gerekiyor. Sayın Destici, onu söyleyebilir. Saygı duyuyoruz. Kendi görüşü o tarzdadır" dedi.

BERBEROĞLU'NA BİR GÜNLÜK İZİN

MİT TIR'larının görüntülenmesi davasında 25 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na kayınpederinin cenazesine katılabilmesi için bir günlük izin verildi.