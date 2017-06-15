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Kemal Kılıçdaroğlu 28 Günde İstanbul'a Ulaşacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet yürüyüşü başladı. Günde 18 km katedeceği, yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

15 Haziran 2017 Perşembe 12:16
Kemal Kılıçdaroğlu 28 Günde İstanbul'a Ulaşacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması' davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki olarak Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüşü başlattı. Kılıçdaroğlu, "Bıçak kemiğe dayandı artık yeter. Adaletin olmadığı ülkede barış olmaz" dedi.

"Milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Kendi ülkemizde birlikte beraber barış içinde yaşamak istiyoruz. Bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Her özgür ülke gibi kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı artık yeter diyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal parti ile ilgisi yok. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür kutlu bir yürüyüştür. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz.

Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz barış olmaz huzur olmaz. Adalet adalet adalet… Bu soylu kavramın anlamını vermek zorundayız. Herkesin düşüncesine saygılıyız. Ama herkes ama herkes yargıyı yargının bağımsızlığın savunmak zorundadır. Bütün dünya duysun biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Kendi ülkemizde demokrasi özgürlük istiyoruz. Taşeron işçiler için memurlar için herkes için adalet istiyoruz."



Son Güncelleme: 15.06.2017 13:43
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