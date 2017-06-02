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"Görevimiz Peygamberimizin Yolundan Gitmek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, " BizimGörevimiz Peygamberimizin Yolundan Gitmek" dedi

02 Haziran 2017 Cuma 16:32
"Görevimiz Peygamberimizin Yolundan Gitmek"

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. 

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların hem kendi aralarındaki çatışmalarda hem de dış güçlerin saldırılarıyla zulme uğradığı, kayıplar verdiği, acı çektiği bir dönemde peygamber efendimize olan özlemimiz çok daha anlam kazanıyor. Müslümanlar olarak maruz kaldığımız tüm sıkıntıların, ona ve tebliğcisi olduğu dine yeterince sahip çıkamamış olmamızdan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Müslümanlar olarak yaşadığımız zilletten kurtuluşumuz, dinimiz İslam ile aramızdaki rabıtayı güçlendirmemizden geçiyor. Bu süreç peygamber efendimizin bize bıraktığı miras; sahip çıkabildiğimiz, hayatını ve mesajlarını anlayıp yaşayabildiğimiz ölçüde hızlanacaktır" dedi. 


"BİZİM GÖREVİMİZ PEYGAMBER EFENDİMİZİN YOLUNDAN GİTMEK"

"Bizim görevimiz peygamber efendimizin yolundan gitmek, sürekli onu tekrarlamak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda ülkemizde hat, hilye ve tezhib gibi hepsi aynı amaca hizmet eden sanatlara olan ilginin artmış olmasından memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.



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