Galatasaray'da Eto'o süprizi !

Antalyaspor'dak mali kriz nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Kamerunlu yıldız Eto'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde. Eren Derdiyok'u yeterli seviyede göremediği için Samuel Eto'o'yu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Klasik sistemi olan 4-4-2'yi kullanmak isteyen tecrübeli teknik adamın Eto'o'yu takımda görmek istediği belirtilirken, Eto'nun da Fatih Terim gibi efsane bir isimle çalımayı çok istediği öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Antalya'ya çıkarma yapacakları bildirildi..