Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
111994
ALTIN
158.066
DOLAR
3.8233
STERLİN
5.1237
EURO
4.5428
Fenerbahçe'de Janssen krizi yaşanıyor !
Fenerbahçe'de Janssen krizi yaşanıyor !
Galatasaray'da Eto'o süprizi !
Galatasaray'da Eto'o süprizi !
Fatih Terim'den Kaan Ayhan atağı !
Fatih Terim'den Kaan Ayhan atağı...
Aykut Kocaman'dan Simon Kjaer bombası !
Aykut Kocaman'dan Simon Kjaer bombası...
Galatasaray'a Fernando'dan kötü haber geldi !
Galatasaray'a Fernando'dan kötü haber geldi...

Galatasaray'da Eto'o süprizi !

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde. Eren Derdiyok'u yeterli seviyede göremediği için Samuel Eto'o'yu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:26
Galatasaray'da Eto'o süprizi !

Antalyaspor'dak mali kriz nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Kamerunlu yıldız Eto'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde. Eren Derdiyok'u yeterli seviyede göremediği için Samuel Eto'o'yu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Klasik sistemi olan 4-4-2'yi kullanmak isteyen tecrübeli teknik adamın Eto'o'yu takımda görmek istediği belirtilirken, Eto'nun da Fatih Terim gibi efsane bir isimle çalımayı çok istediği öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Antalya'ya çıkarma yapacakları bildirildi..

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Terim'den Kaan Ayhan atağı !
Fatih Terim'den Kaan Ayhan atağı !
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor !
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor !
Melih Gökçek'in Gizli Pazarlığı Ne? Siyaset Bu Pazarlıkla Çalkalanıyor!
Melih Gökçek'in Gizli Pazarlığı Ne? Siyaset Bu Pazarlıkla Çalkalanıyor!
Mevlüt Uysal kimdir? Nereli İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı
Mevlüt Uysal kimdir? Nereli İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı
CHP'de büyük şok : İstanbul Milletvekili Şafak Pavey istifa etti !
CHP'de büyük şok : İstanbul Milletvekili Şafak Pavey istifa etti !
Meral Akşener'in partisinin logosu belli oldu !
Meral Akşener'in partisinin logosu belli oldu !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener ve FETÖ açıklaması !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener ve FETÖ açıklaması !
MHP Lİderi Devlet Bahçeli '2019 seçimleri' ile ilgili konuştu
MHP Lİderi Devlet Bahçeli '2019 seçimleri' ile ilgili konuştu
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Meclis Başkanı oluyor !
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Meclis Başkanı oluyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim