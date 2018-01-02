Galatasaray'da Asamoah sesleri yükseldi !

Juventus'un, Ganalı sol bekin sözleşme yenileme teklifini kabul etmemesi sebebiyle eli kolu bağlandı.Galatasaray'da transferde gaza bastı.Galatasaray'ın transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Kwadwo Asamoah'ta sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi.Teknik direktör Fatih Terim'in de istediği oyuncu için tüm kozlar kullanılacak.

Ancak 5.5 yıldır Siyah-Beyazlı formayı giyen Asamoah'a yeni sözleşme öneren Juventus Yönetimi, deneyimli futbolcudan ret cevabı aldı. Bunun üzerine yaşanan gelişmelerde Juventus'un Asamoah'ı devre arasında satmak istediği öğrenildi.Juventus ,Asamoah'ı uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşünüyor.