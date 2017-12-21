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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor !

Bursaspor'dan büyük umutlarla alınan fakat geldiği günden bu yana bir türlü isteneni veremeyen Fernandao'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Brezilyalı yıldız Fernandao’nun, Cruzeiro ile anlaştığı öne sürüldü .

21 Aralık 2017 Perşembe 11:33
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor !

Son olarak geçtiğimiz sezon büyük bir sakatlık yaşayan ve sakatlık sonrasında da istenilen seviyeye ulaşamayan Fernandao için süpriz bir iddia ortaya atıldı.Brezilya basınında yer alan habere göre, Çarşamba günü toplantı gerçekleştiren iki kulüp yetkilileri anlaşma sağlarken 30 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi .

İddia edilen anlaşmalara göre Brezilyalı forvet için Cruzeiro'nun, Fenerbahçe'ye yıllık 800 bin euro ödeyeceği öğrenilirken futbolcunun haklarının yüzde 75'i ise Brezilya ekibinde olacak..

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