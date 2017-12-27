Fatih Terim'den Kaan Ayhan atağı...

Fatih Terim , Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan'ı şimdide Galatasaray'a kazandırmak istiyor.Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan Kaaz Ayhan ile iletişime geçtiği öğrenildi.23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi..

Kaan Ayhan'ın ise İmparator'un bu sözlerine karşılık büyük gurur duyduğunu ve Galatasaray'da forma giymek istediğini söylediği iddia ediliyor.