Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Meclis Başkanı oluyor !

Başkent kulislerinde dolaşan haberlere göre; AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis Başkanı adayı yapılacağı söyleniyor. Bu kapsamda Ekim'de yapılacak TBMM Başkanlığı seçimlerinde İsmail Kahraman'ın yerine Davutoğlu gelebilir.