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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Meclis Başkanı oluyor !

Eski Başbakan ve Konya Milletvekili olan Ahmet Davutoğlu , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meslis Başkanlı'ğına aday olarak gösterilebilir.

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:24
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Meclis Başkanı oluyor !

Başkent kulislerinde dolaşan haberlere göre; AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis Başkanı adayı yapılacağı söyleniyor. Bu kapsamda Ekim'de yapılacak TBMM Başkanlığı seçimlerinde İsmail Kahraman'ın yerine Davutoğlu gelebilir.

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