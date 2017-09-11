Başkent kulislerinde dolaşan haberlere göre; AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis Başkanı adayı yapılacağı söyleniyor. Bu kapsamda Ekim'de yapılacak TBMM Başkanlığı seçimlerinde İsmail Kahraman'ın yerine Davutoğlu gelebilir.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Meclis Başkanı oluyor !
Eski Başbakan ve Konya Milletvekili olan Ahmet Davutoğlu , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meslis Başkanlı'ğına aday olarak gösterilebilir.
11 Eylül 2017 Pazartesi 11:24