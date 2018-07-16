Erdoğan Trump İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

* Görüşmede Brüksel’deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinildi

* İki lider Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

* Erdoğan, Trump’a Putin ile görüşmesinin önemine işaret ederek başarılar diledi

* Görüşmede Menbiç ile ilgili ortak yol haritasının uygulanması ele alındı

* Görüşmede ayrıca bu yol haritasının uygulanmasının Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı

* İki lider Türkiye ile ABD arasındaki adli konulara değindi; ikili işbirliğine her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 16:05