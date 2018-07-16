Erdoğan Trump İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Trump'ın yoğun Avrupa programı devam ederken yapılan görüşmede Suriye ve NATO Zirvesi gibi konuların gündeme geldiği belirtildi.

Erdoğan Trump İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

* Görüşmede Brüksel’deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinildi

* İki lider Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

* Erdoğan, Trump’a Putin ile görüşmesinin önemine işaret ederek başarılar diledi

* Görüşmede Menbiç ile ilgili ortak yol haritasının uygulanması ele alındı

* Görüşmede ayrıca bu yol haritasının uygulanmasının Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı

* İki lider Türkiye ile ABD arasındaki adli konulara değindi; ikili işbirliğine her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 16:05
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