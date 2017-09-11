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"Erdoğan, AK Parti’ye Yeni Bir Format Atıyor!"

Hürrriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti'ye format attığını yazdı.i

11 Eylül 2017 Pazartesi 09:53
"Erdoğan, AK Parti’ye Yeni Bir Format Atıyor!"

AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı kulislerini iyi akip eden Hürrriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partide küskünlerin oluşmaması için büyük çaba sarfettiğini yazdı. Erdoğan'ın AK Parti'ye edeta format attğını ifade eden Selvi, konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı...

"Değişimin iyi yönetilmesi lazım. Hem küskünler ordusunun oluşmasına izin verilmeyecek hem de hücre yenilenmesi sağlanacak. Geçmişte ANAP’ta kısa adı “EBK”olan bir grup vardı. Eski Bakanlar Kulübü. Her kabine değişikliğinden sonra yemekli bir toplantı yapar, bakanlıktan alınan arkadaşlarına, “Aramıza hoş geldiniz” derlerdi.

Eski bakanların önemli bir bölümü Mesut Yılmaz’ın etrafında toplandı. AK Parti iktidarı döneminde de eski bakanlar oldu ama eski bakanlar kulübü oluşmadı. Bunda Erdoğan’ın güçlü liderliğinin payı olduğu kadar, bir dava şuurundan gelen eski bakanların ahlaki davranışları da etkili oldu.

Birkaç isim dışında, hiçbiri partisi aleyhinde bir söz etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldiğinde, “Yorulanlar yolumuzdan çekilsin. Ama kulvarın dışına çıkmasınlar, onları da değerlendireceğiz” demişti. Erdoğan, kulvarın içinde kalanları değerlendirmeye özen gösterdi. AK Parti’nin siyasi geleneği olmayan sosyal medyadan linç kampanyalarını bunun haricinde tutuyorum.

AK Parti’deki değişimi izlemeye çalışıyorum. Erdoğan değişim sinyalini zamanında aldı. “SOS” vermeden zamanında müdahale etti. Ancak bu değişimi sadece teşkilatlarda ve yerel yönetimlerdeki değişiklik olarak görmek eksik olur. Erdoğan, AK Parti’ye yeni bir format atıyor. Manevi temellerini tahkim ediyor."

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