Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gündeminde 2019 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi Var

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimlerine değinerek, "2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmayacak şekilde bir program ile çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Sizlerden ricam, Ak Partili olmak gurur abidesi olmak değildir. İktidar gücünü gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ile vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Aksi takdirde Rabbimin bize verdiği bu nimeti suretle kaybederiz. Tüm il, ilçe teşkilatlılarımız, kadın kolları gençlik kolları kapı kapı dolaşmak durumundayız. Bu parti 14-15 yıl içinde yatırımları ile her şeyi ile mesajları veriyor. Ama yeterli değil daha çok çalışmak gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Ankara il teşkilatı iftarında konuştu. Erdoğan, "14 yılda hayata geçirdiğimiz hizmetle ile cumhur ile cumhuriyeti buluşturduk. Miletimizin Ankara'ya bakışını da değiştirdik. Bu süreçte Ankara'da kendisini değiştirdi. Gecekonduların kuşatmasındaki köhne Ankara'dan modern bir başkentin doğuşuna birlikte şahitlik ettik. Eksikler, hatalar, yanlışlar elbette var. Bunların düzeltilmesi için çalışmak başka bir şeydir. Yapılan güzel şeyleri görmezden gelmek başka bir şey. Altındağ ilçesindeki yapılaşmaları görüp iftihar etmemek mümkün değil. Adaletli olacak her ikisini de birden yapacağız" dedi.

"BİR MİLLET VARDI, ÖBÜR TARAFTA İMANINI KAYBETMİŞ BİR SALDIRGANLAR ÇETESİ VARDI"



15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, "Artık bu dönem geride kalmıştır. Milletimiz, devleti, başkenti ile öyle bir kaynaşmıştır ki 15 Temmuz'da olduğu gibi canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. O gece tankların önüne kendini atan milletim ile iftihar ediyorum. Bombalardan yılmayan milletim ile iftihar ediyorum. Bu millet göğsünü siper etti tankların üzerine gitti. Bir tarafta imanlı aziz bir millet vardı, öbür tarafta imanını kaybetmiş bir saldırganlar çetesi vardı. 15 Temmuz gösterdi ki Ankara Türkiye'nin İstiklal ve istikbal mücadelesini sadece yöneten değil gerektiğinde safların en önünde duracak dirayete, cesarete sahip bir şehirdir" diye konuştu.

"2019 SEÇİMLERİNE KADAR KAPISINI ÇALMADIK EV, SIKMADIK EL, BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMALIYIZ"



2019 seçimlerine değinen Erdoğan, "Ankara 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlık ile Gazi sıfatını ziyadesi ile hak etmiş bir şehirimizdir. Ankara'yı her alanda bir marka şehir haline getirmekte kararlıyız. Değişim dediğimiz projeleri süratle bitirmek durumundayız. Gecekonduları, kaçak yapılaşma bütün bunları bir an önce kentsel değişim dönüşüm ile halletmemiz lazım. 2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmayacak şekilde bir program ile çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİ OLMAK GURUR ABİDESİ OLMAK DEĞİLDİR"



Erdoğan, "Sizlerden ricam, Ak Partili olmak gurur abidesi olmak değildir. İktidar gücünü gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ile vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Aksi takdirde Rabbimin bize verdiği bu nimeti suretle kaybederiz. Tüm il, ilçe teşkilatlılarımız, kadın kolları gençlik kolları kapı kapı dolaşmak durumundayız. Bu parti 14-15 yıl içinde yatırımları ile her şeyi ile mesajları veriyor. Ama yeterli değil daha çok çalışmak gerekiyor" diye konuştu.

"BELEDİYELERİMİZ BURALARDAKİ BU YAPILAŞMAYI İNSANCA YAŞANABİLİR BİR HALE DÖNÜŞTÜRSÜN"



Erdoğan, "Bu caddelerde yürürken caddenin sağında solunda çarpık yapılaşma olmasın. Bu çirkin görüntüler olmasın bir an önce belediyelerimiz buralardaki bu yapılaşmayı çok daha modern, insanca yaşanabilir bir hale dönüştürsün. Bu dönüşümleri gördüğümüz zaman iftihar ediyoruz ve istiyoruz ki bu millete yakışan ne ise 'Ak Parti onu yapıyor, yaptı' denilsin" açıklamasında bulundu.

"BELEDİYELERDE HİZMET, GEREKTİR AMA YETERLİ DEĞİLDİR. YETERLİ OLAN GÖNÜLLERE GİRMEKTİR"



Erdoğan, "Fakat bir şey söyleyeceğim belediyeler için bir şey söyleyeceğim. Belediyelerde hizmet, gerektir ama yeterli değildir. Yeterli olan gönüllere girmektir. Gönülleri alamıyorsak kaybederiz. Kapı kapı dolaşacağız vatandaşımız ile gönül birlikteliğini sağlayacağız" dedi.