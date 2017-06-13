Galeriler Videolar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
99300
ALTIN
143.237
DOLAR
3.5203
STERLİN
4.4866
EURO
3.9434
Ege'de Dün Gece 280 Artçı Deprem Oldu
Ege'de Dün Gece 280 Artçı...
Edirne Keşan'da Bonzai İçti, Aracıyla Bahçeye Daldı
Edirne Keşan'da Bonzai İçti, Aracıyla...
Zonguldak'ta Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon!
Zonguldak'ta Suç Örgütüne Eş...
Diyarbakır'da 104 Köyde Devam Eden Operasyon!
Diyarbakır'da 104 Köyde Devam Eden...
Van Başkale’de çoban öldürüldü!
Van Başkale’de çoban öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gündeminde 2019 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi Var

AK Parti iftarında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde 2019 partili cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Erdoğan : Çalmadık kapı bırakmayacağız

13 Haziran 2017 Salı 22:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gündeminde 2019 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi Var

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimlerine değinerek,  "2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmayacak şekilde bir program ile çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Sizlerden ricam, Ak Partili olmak gurur abidesi olmak değildir. İktidar gücünü gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ile vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Aksi takdirde Rabbimin bize verdiği bu nimeti suretle  kaybederiz. Tüm il, ilçe teşkilatlılarımız, kadın kolları gençlik kolları kapı kapı dolaşmak durumundayız. Bu parti 14-15 yıl içinde yatırımları ile her şeyi ile mesajları veriyor. Ama yeterli değil daha çok çalışmak gerekiyor" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Ankara il teşkilatı iftarında konuştu. Erdoğan, "14 yılda hayata geçirdiğimiz hizmetle ile cumhur ile cumhuriyeti buluşturduk. Miletimizin Ankara'ya bakışını da değiştirdik. Bu süreçte Ankara'da kendisini değiştirdi. Gecekonduların kuşatmasındaki köhne Ankara'dan modern bir başkentin doğuşuna birlikte şahitlik ettik.  Eksikler, hatalar, yanlışlar elbette var. Bunların düzeltilmesi için çalışmak başka bir şeydir. Yapılan güzel şeyleri görmezden gelmek başka bir şey. Altındağ ilçesindeki yapılaşmaları görüp iftihar etmemek mümkün değil. Adaletli olacak her ikisini de birden yapacağız" dedi. 

"BİR MİLLET VARDI, ÖBÜR TARAFTA İMANINI KAYBETMİŞ  BİR SALDIRGANLAR ÇETESİ VARDI" 

15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, "Artık bu dönem geride kalmıştır. Milletimiz, devleti, başkenti ile öyle bir kaynaşmıştır ki 15 Temmuz'da olduğu gibi canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. O gece tankların önüne kendini atan milletim ile iftihar ediyorum. Bombalardan yılmayan milletim ile iftihar ediyorum. Bu millet göğsünü siper etti tankların üzerine gitti. Bir tarafta imanlı aziz  bir millet vardı, öbür tarafta imanını kaybetmiş  bir saldırganlar çetesi vardı.  15 Temmuz gösterdi ki Ankara Türkiye'nin İstiklal ve istikbal mücadelesini sadece yöneten değil gerektiğinde  safların en önünde duracak dirayete, cesarete sahip bir şehirdir" diye konuştu. 

"2019 SEÇİMLERİNE KADAR KAPISINI ÇALMADIK EV, SIKMADIK EL, BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMALIYIZ" 

2019 seçimlerine değinen Erdoğan, "Ankara 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlık ile Gazi sıfatını ziyadesi ile hak etmiş bir şehirimizdir. Ankara'yı her alanda bir marka şehir haline getirmekte kararlıyız. Değişim dediğimiz projeleri süratle bitirmek durumundayız. Gecekonduları, kaçak yapılaşma bütün bunları bir an önce kentsel değişim dönüşüm ile  halletmemiz lazım. 2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmayacak şekilde bir program ile çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı. 

"AK PARTİLİ OLMAK GURUR ABİDESİ OLMAK DEĞİLDİR" 

Erdoğan, "Sizlerden ricam, Ak Partili olmak gurur abidesi olmak değildir. İktidar gücünü gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ile vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız.  Aksi takdirde Rabbimin bize verdiği bu nimeti suretle  kaybederiz. Tüm il, ilçe teşkilatlılarımız, kadın kolları gençlik kolları kapı kapı dolaşmak durumundayız. Bu parti 14-15 yıl içinde yatırımları ile her şeyi ile mesajları veriyor. Ama yeterli değil daha çok çalışmak gerekiyor" diye konuştu. 

"BELEDİYELERİMİZ BURALARDAKİ BU YAPILAŞMAYI İNSANCA YAŞANABİLİR BİR HALE DÖNÜŞTÜRSÜN" 

Erdoğan, "Bu caddelerde yürürken caddenin sağında solunda çarpık yapılaşma olmasın. Bu çirkin görüntüler olmasın bir an önce belediyelerimiz buralardaki bu yapılaşmayı çok daha modern, insanca yaşanabilir bir hale dönüştürsün. Bu dönüşümleri gördüğümüz zaman iftihar ediyoruz ve istiyoruz ki bu millete yakışan ne ise 'Ak Parti onu yapıyor, yaptı'  denilsin" açıklamasında bulundu. 

"BELEDİYELERDE HİZMET, GEREKTİR AMA YETERLİ DEĞİLDİR. YETERLİ OLAN GÖNÜLLERE GİRMEKTİR" 

Erdoğan, "Fakat bir şey söyleyeceğim belediyeler için bir şey söyleyeceğim. Belediyelerde hizmet, gerektir ama yeterli değildir. Yeterli olan gönüllere girmektir. Gönülleri alamıyorsak kaybederiz. Kapı kapı dolaşacağız vatandaşımız ile gönül birlikteliğini sağlayacağız" dedi.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osman Baydemir : Kobani  değil, onların maskesi düştü
Osman Baydemir : Kobani  değil, onların maskesi düştü
Meral Akşener'den Bahçeli'ye Sert Tepki : Balgat Ağaları Hiç İçiniz Sızlamaz mı
Meral Akşener'den Bahçeli'ye Sert Tepki : Balgat Ağaları Hiç İçiniz Sızlamaz mı
AB Bakanı Çelik : Ülkemizi Mezhepçilik Belasından Korumalıyız
AB Bakanı Çelik : Ülkemizi Mezhepçilik Belasından Korumalıyız
Kılıçdaroğlu'ndan Hükümete Katar Tepkisi!
Kılıçdaroğlu'ndan Hükümete Katar Tepkisi!
CHP'li Başkandan 'Tecavüzcü Coşkun' Benzetmesi!
CHP'li Başkandan 'Tecavüzcü Coşkun' Benzetmesi!
Bozdağ : Yargı, Türk Milleti Adına Fethullah Gülen'e Hesap Soracaktır
Bozdağ : Yargı, Türk Milleti Adına Fethullah Gülen'e Hesap Soracaktır
Bahçeli : FETÖ'cüleri Vatandaşlıktan Çıkarmak Mantıksız
Bahçeli : FETÖ'cüleri Vatandaşlıktan Çıkarmak Mantıksız
"Almanya'nın İncirlik Ziyareti Uygun Değil"
"Almanya'nın İncirlik Ziyareti Uygun Değil"
Süleyman Soylu, FETÖ'cüleri Maymun ve Şempanzeye Benzetti!
Süleyman Soylu, FETÖ'cüleri Maymun ve Şempanzeye Benzetti!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim