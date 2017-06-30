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CHP'nin Adalet Yürüyüşünde 'Karımı Rahatsız Ediyorlar' Kavgası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Hendek'te dinlenmeye çekildiği sırada bir grup vatandaşla partililer arasında arbede yaşandı.

30 Haziran 2017 Cuma 00:36
CHP'nin Adalet Yürüyüşünde 'Karımı Rahatsız Ediyorlar' Kavgası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sakarya Hendek Nuriye Mahallesi'nde kurulan kamp alanında karavanında dinlenmeye çekildiği sırada bir grup vatandaşla partililer arasında arbede yaşandı.

Jandarma ve emniyet güçlerinin barikatlarla çevirerek geniş güvenlik önlemi aldığı kamp alanına eşiyle birlikte gelen bir kişi iddiaya göre "Karımı rahatsız ediyorlar" diyerek bağırmaya başladı.

Bu sırada alanda bulunan partililer küfürler savuran kişiyi itikleyerek barikatlarla çevrili olan kamp alanından dışarıya çıkardı. Bu kişinin direnmesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Karışıklık anında bazı kişiler partililere, "Bu provakasyon, dikkat edin" diyerek uyarıda bulundu. Olaya müdahale eden jandarma ve polis ekipleri daha sonra bu kişi ile beraberindeki kadını kamp alanından uzaklaştırdı.



Son Güncelleme: 30.06.2017 00:44
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