CHP'li Başkandan 'Tecavüzcü Coşkun' Benzetmesi!

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üretim ve yatırımın önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı'nda zeytincilik yasasını değiştirmek istemesine, "Ya bunlar doğa tecavüzünden başka bir şey bilmiyorlar. Tecavüzcü Coşkun gibi oldu bunlar. Doğa tecavüzcüsü" diyerek tepki gösterdi.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, üretim ve yatırımın önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı'nda zeytincilik yasasını değiştirmek istemesine Çanakkale'den tepki geldi. Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi öncülüğünde bugün saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda çevreci, değiştirilecek olan yasa ile zeytin ağaçlarının katledileceğini ileri sürerek tepki gösterdi. Etkinliğe Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan da katıldı.



Atatürk Anıtı önünde ellerinde ağaç fidanları ve üzerinde 'Zeytin ağacı kendisine yapılan ihaneti asla unutmaz', 'Zeytin idam yasasına hayır', 'Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki; yaşamı yetmişinde bile zeytin dikeceksin' yazılı pankartlar ile hükümeti protesto etti. Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Anıl Can tarafından okunan yazılı basın açıklamasında başlayan etkinlikte zeytin yasasındaki değişiklik ile ortaya çıkacak sorunlar anlatıldı.



Açıklamanın ardından Başkan Gökhan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Zeytin Marmara'dan başlayıp, Karadeniz'e kadar devam eden bu bölgenin çok önemli bir tarım ürünüdür. Uzun yıllardan beri, yüzyıllardır, belki bin yıldır bu yörede var olan bir bitki. Bu yörenin tarımsal ekonomisi içinde çok önemli bir bitki. Dolayısıyla burada bir maden ocağı işletmesi için ya da sanayi kuruluşu için zeytinliklerin katledilecek olmasını anlamak mümkün değil. Diğer alanlar bitti de, zeytin alanları mı kaldı ortada, sanayi ya da madencilik yapılması için. Zeytin ağacına, zeytinliklere taciz bu hükümetin başlangıcından beri devam ediyor. İlk defa eylem yapmıyoruz. Her seferinde bu eylemler yapıldı. Ama bu sefer ki biliyorsunuz, olağanüstü halde yaşıyoruz. Bir kanun hükmünde kararname ile bunu çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu geçirmeye çalışıyorlar. Biz bu mevcut alanları tahrip etmek suretiyle, buraları başka sanayi ve madencilik alanlarına açılmasına şiddetle karşıyız. Şimdi bir kandırmaca da yapmaya çalıştılar. Efendim konut ve turizm tesisi yapılmayacakmış. Ne yaparsan yap, ne yapmazsan yapma, sen zeytin ağacını kestikten sonra bunun hükmü yok. Kestikten sonra istediğini yap. Çanakkale'ye yönelik ve bu yöreye zeytinlik bölgelerine tacizden vazgeçmeleri lazım. Sadece zeytinle ilgili değil. Biliyorsunuz, burada altın işletmesiyle ilgili de bu sefer ormanlara da tecavüz var. Ya bunlar doğa tecavüzünden başka bir şey bilmiyorlar. 'Tecavüzcü Coşkun' gibi oldu bunlar. Doğa tecavüzcüsü. Bunun kesinlikle sona ermesi lazım. Kesinlikle vazgeçilmesi lazım. Ben bu duyarlılığı göstermelerini bekliyorum."



Konuşmaların ardından topluluk, sessizce dağıldı.