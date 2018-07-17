CHP’de Kılıçlar Çekildi

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen Muharrem İnce ekibi, düğmeye bastı. Delegeler notere giderek kurultay için imza vermeye başladı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 5 kişilik Çağrı Heyeti ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Tüzün, “Kurultayın adı Değişim ve Dönüşüm Kurultayı olacaktır. Kurultay delegelerimiz bugün notere giderek imza vermeye başladılar. Olağanüstü kurultay için şu ana kadar toplanan imza 350'yi geçti, gerekli 625 imzaya ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

‘TEK ADAMA KARŞIYIZ…'

Kurultay isteyen çağrı heyeti bildirisinde ise “Göz göre göre gelen tek adam rejimine karşı Cumhuriyeti layıkıyla savunamadık” görüşü dile getirildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu için ‘siyasi ömrünü tamamlamıştır' benzetmesi yapıldı. CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer'in okuduğu 3 sayfalık bildiride şöyle denildi “Tüm yetkileri eline alan tek adam rejimine karşıyız! Cesaretimizi halkın değişim talebinden alıyoruz. Partimizi Değişim ve Umut Kurultayı'na çağırıyoruz.”

İNCE: BU YÖNETİM DEĞİŞMEDEN İYİLEŞME OLMAZ

CHP'li Muharrem İnce, önceki gün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini sert dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin eleştirilerde bulunan Muharrem İnce şunları kaydetti:

* Döviz kurları ve enflasyon yükseliyor, faizler artıyor. Biz, tekrar seçildikleri takdirde bu gelişmelerin yaşanacağını ısrarla belirtmiş, rakibimiz ise seçimden sonra hepsinin düşeceğini iddia etmişti. Olumsuz gidişin artarak devam etmesinin en temel nedeninin kötü yönetim olduğunu ve bu yönetim değişmeden iyileşme beklenemeyeceğini defalarca ifade etmiştik.

* Durumu daha da kötü yapan gelişme, damadın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasıdır. Ben şimdi herkese ve özellikle şirket sahiplerine sesleniyorum. Damadını şirketinin CEO'su yapan bir patrona bankalar kredi verirler mi? Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanı'na, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek.

TEZCAN: KURULTAY İÇİN GEREKLİ İMZA TOPLANAMAYACAK

CHP'de Muharrem İnce'nin ekibi kurultay için imza toplamaya başlarken, Genel Merkez yönetimi, kurultay için gerekli delege desteğinin bulunmadığını iddia etti. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'nin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine “Daha önce bu konudaki soruları yanıtlamıştım. Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok” dedi.

DELEGELER NOTERE KOŞTU

İzmir'de olağanüstü kurultay isteyen CHP'li delegeler ilk imzalarını Bornova'da verdi. CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven, 52 kurultay delegesinden 30'unun imzasını alacaklarını söylerken, Nevzat Kavalar ise Türkiye genelinde 700'lere varan imza toplanacağını savundu.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 09:58