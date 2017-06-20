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CHP'nin Adalet Yürüyüşüne DİSK Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı gününe, Kızılcahamam'da bulunan Bulak Köyü'nden başladı. 

20 Haziran 2017 Salı 10:18
CHP'nin Adalet Yürüyüşüne DİSK Destek Verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı gününe sabah saat 08:00'de başladı. Geçtiğimiz 5 gün boyunca her yürüyüş öncesi kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bu kez açıklama yapmadan yürüyüşe başladı. 

DİSK BAŞKANI KANİ BEKO DA 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yürüyüşün 6'ncı gününde, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen partililer, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, işçiler ve çok sayıda vatandaş destek verdi. Yürüyüş güzergahında askerlerin görev yaptığı görülürken, yolun çevresinde bulunan dağlarda ise komandoların bulunduğu görüldü. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'adalet' yazılı pankartla yürüyüşüne başlarken, partisinin grup toplantısını saat 13:30'da Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirecek. 



Son Güncelleme: 20.06.2017 12:29
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