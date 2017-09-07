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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına kurultay talimatı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 10 Eylül'de başlayacak olan kurultay süreciyle ilgili konuştu.Kurmaylarına "parti içi tartışmalara izin vermeyin" dedi .

07 Eylül 2017 Perşembe 10:10
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına kurultay talimatı

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, CHP lideri, 10 Eylül'de mahalle delege seçimleri ile başlayacak kurultay takvimine ilişkin olarak kurmaylarına, "tüm enerjiyi parti içine harcamayın, dışarıya açık işler yapın. Parti içi tartışmalar başlamasına ve büyümesine izin vermeyin" talimatı verdi.

Toplantıda son dönemde gerilen Türkiye-Almanya ilişkileri de ele alındı. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu "Almanya'daki seçimde yarışan adaylar, Erdoğan karşıtlığı ile Türkiye karşıtlığını ayırmaları gerekiyor. Erdoğan, Türkiye'nin sahibi değil" dedi. CHP liderinin bu konuda iyi ilişkiler içinde bulunduğu SPD ve adayı Martin Schulz ile telefon teması kurabileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 07.09.2017 10:44
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