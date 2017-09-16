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CHP'de büyük şok : İstanbul Milletvekili Şafak Pavey istifa etti !

CHP'de şok istifa .. Şafak Pavey, “gözardı ettiği sağlık sorunlarını daha fazla erteleyemeyeceği” gerekçesiyle milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

16 Eylül 2017 Cumartesi 01:39
CHP'de büyük şok : İstanbul Milletvekili Şafak Pavey istifa etti !

Pavey, akşam saatlerinde “Şafak Pavey’in Kamuoyuna açıklaması” başlığıyla gönderdiği bir elektronik posta ile istifa ettiğini açıkladı. 

Pavey, istifa açıklamasında şunları ifade etti: “Siyasete başladığım 2011 yılından bu yana seçmenimize olan sorumluluklarımı yerine getirmek için var gücümle çalıştım. Yüksek tempoda aralıksız geçen yıllar içinde, ortaya çıkan sağlık sorunlarını çoğu zaman gözardı ettim. Gelinen noktada sağlık sorunlarını daha fazla ertelemem mümkün olmadığı için milletvekilliğinden istifa kararı aldım. Öncelikle seçmenimize, bana siyasete girerek hizmet etme fırsatı tanıyan Genel Başkanımıza, yol arkadaşlarıma ve partime teşekkür ederim. Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

KILIÇDAROĞLU’NU ARAYIP SÖYLEDİ 

Pavey’in dün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na istifa kararını bildirerek, “sağlık sorunları nedeniyle çalışmalara katılamadığını, bunu da etik bulmadığını ve istifa etmek istediğini” söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ise Pavey’i ikna etmeye çalıştığı ve kararını yeniden gözden geçirmesini istediği CHP kaynaklarınca açıklandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Pavey’in istifasını kabul etmeyeceklerini belirterek, “ O istifa Meclis’e gelecek ve biz istifayı kabul etmeyeceğiz. Biz onu çok seviyoruz o bizim göz bebeğimiz” dedi. 

Bazı kaynaklar ise milletvekili olmadan önce Cenevre’deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde çalışan Şafak Pavey’in, tekrar BM’de üst düzey bir pozisyonda görev alacağını iddia etti. 

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