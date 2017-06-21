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CHP Adalet Yürüyüşünü Yurt Dışına Taşıdı

CHP Berlin Birliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşüne destek vermek amacıyla Berlin'de Adalet Çadırı kurdu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 22:02
CHP Adalet Yürüyüşünü Yurt Dışına Taşıdı

CHP Berlin Birliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek amacıyla Berlin’de “Adalet Çadırı” kurdu.

Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor Meydanı’nda kurulan çadırda, Berlinlilere broşürler dağıtılıyor, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de başlattığı Adalet Yürüyüşü hakkında bilgiler veriliyor. Beş gün sürecek çadır eylemi kapsamında bilgilendirmelerin yanı sıra şiir okumaları, milletvekili ziyaretleri, müzik sunumları gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek. Cumartesi akşamı çadır önünde ‘yeryüzü sofrası’ kurulacak ve Ramazan'ın son iftar yemeği hep birlikte yenilecek. Pazar günü ise bayramlaşmadan sonra çadır eylemi sona erecek.

"İnsan hakları ve adalet herkese gerekli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne destek olmak amacıyla kendilerinin de Berlin’de “Adalet Çadırı” kurduklarını söyleyen CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, eylemle bir sinyal vermek istediklerini belirtti.  DHA’ya açıklama yapan Kolat “Buradan 'Berlin, Almanya, Avrupa arkanızdadır. Türkiye’nin yanındadır, adaletin yanındadır, demokrasinin, barışın, insan haklarının yanındadır' mesajı vermek istiyoruz. Vatandaşla sokakta kucaklaşmak ve neden adalet istediğimizi onlara da anlatmak istiyoruz. Çünkü insan hakları ve adalet herkese gerekli” dedi.

Havanında güzel olmasını da değerlendiren CHP Berlin Birliği üyeleri, fırsat buldukça çeşitli müzikler eşliğinde, çadır önünde halay çekti. Pazar akşamına kadar sürecek olan çadır eylemi, bu süre zarfında saat 17:00’de başlayıp gece 23:00’e kadar devam edecek.



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