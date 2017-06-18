Bursa'dan Adalet Yürüyüşüne Destek!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı yürüyüşe İnegöl teşkilatından destek geldi. CHP İnegöl İlçe Teşkilatı Adalet Sarayından başlayarak yaklaşık 25 kilometre yürüdü.



Yürüyüşe katılan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal adaletin mazlumlar için olmasını gerektiğini düşündükleri için adaletin önünde olduklarını belirterek, "Ama ne yazık ki yargıçlar hakimler savcılar hukukun üstünlüğüne hukukun bilimsel açıklamalarından değil sarayın bu konuda nasıl karar vereceği üzerinden davalara karar vermektedirler” dedi.



Konuşmaların ardından 60 kadar CHP'li İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenliğinde Kestel’in Turanköy Mahallesi'ne kadar yürüdüler.