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Beşiktaş , Slimani'nin peşinde !

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun'un rekor bir ücretle Everton'a transfer olmasının ardından boşalan forvet hattı için arayışlar devam ediyor.Beşiktaş'ın hedefindeki ismin Slimani olduğu öğrenildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:46
Beşiktaş , Slimani'nin peşinde !

Beşiktaş, Demba Ba,Slimani ve Iheanacho gibi yıldızların bulunduğu transfer listesinde ilk sıraya Slimani geldi.Fikret Orman ve iki yöneticisi, önceki akşam Leicester-Fleetwood karşılaşmasını tribünden izlediler 56 dakika oyunda kalan Cezayirli forvet, 2-0 kazandıkları maçta 1 asist yaptı. .

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester'da forma giyen Islam Slimani isminin üzerinde yoğunlaştı..

Skysports'un haberine göre; Beşiktaş, Cezayirli forvet Slimani'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı..

İSLAM SLİMANİ KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 18 HAZİRAN 1988
DOĞUM YERİ: CEZAYİR
BOY: 1.88 / KİLO: 83
POZİSYON: SANTRAFOR
KULÜBÜ: LEİCESTER CİTY.

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