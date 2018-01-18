Beşiktaş , Slimani'nin peşinde !

Beşiktaş, Demba Ba,Slimani ve Iheanacho gibi yıldızların bulunduğu transfer listesinde ilk sıraya Slimani geldi.Fikret Orman ve iki yöneticisi, önceki akşam Leicester-Fleetwood karşılaşmasını tribünden izlediler 56 dakika oyunda kalan Cezayirli forvet, 2-0 kazandıkları maçta 1 asist yaptı. .

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester'da forma giyen Islam Slimani isminin üzerinde yoğunlaştı..

Skysports'un haberine göre; Beşiktaş, Cezayirli forvet Slimani'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı..

İSLAM SLİMANİ KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 18 HAZİRAN 1988

DOĞUM YERİ: CEZAYİR

BOY: 1.88 / KİLO: 83

POZİSYON: SANTRAFOR

KULÜBÜ: LEİCESTER CİTY.