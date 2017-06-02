İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle Yavuzselim Futbol Sahası'nda düzenlenen iftar programına katıldı.



İftar sonrası konuşan Bakan Soylu, “Uçak şuradan indiği ve Trabzon’u gördüğü andan itibaren yatacak yer, kalacak yer önemli değil. İyi ki varsınız. Kente birçok hizmetimiz daha olacak. Yakın zamanda Avni Aker Stadı olmayacak. Tarihi bir anı olsun diye ufak bir bölümünü bırakacağız.



Burası Yavuz Selim Stadı olacak tekrar, ama buralarda çok güzel parklar olacak. Vatandaşlarımız çok güzel yeşil alanlalara kavuşacak. Nice ramazanlarda birlik ve beraberlik içinde olmak nasip olsun" dedi.



16 Nasin'da yapılan referandumda büyük bir değişimin altına imza atıldığını belirten Bakan Soylu, "Bekle bizi dünya, geliyoruz. Dünyanın ilk 10 devletinden birisi olacağız inşallah. Bunu da hep beraberler başaracağız" diye konuştu.