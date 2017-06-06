Bahçeli : FETÖ'cüleri Vatandaşlıktan Çıkarmak Mantıksız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haklarında yakalama kararı bulunan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin vatandaşlıktan çıkarılacağı kararına ilişkin "Bu hainleri vatandaşlıktan çıkarma konusunda acele etmek hem erken hem de mantıklı değildir" dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin 3 ay içinde Türkiye'ye gelmemeleri durumunda vatandaşlıktan çıkarılacağı kararını hatırlatan Bahçeli, "Bu hainleri vatandaşlıktan çıkarma konusunda acele etmek hem erken hem de mantıklı değildir. Çünkü bunların hepsinden Türk adaleti önünde hesap sorulmalı 15 Temmuz'un diyeti alınmalı ihanetlerinin bedeli kesinlikle ödetilmelidir" diye konuştu.

"DARBECİLERİN GELECEKLERİ VARSA GÖRECEKLERİ DE VARDIR"



Yeniden darbe yapılacağı iddialarının dolaştığını dile getiren MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi: "Yunanistan'a kaçmak üzere Rodos Adasında bekletilen bir grup darbecinin 15 Haziran'ı işaret ederek 'Bu sefer çok kan akacak, bayramı kimin yapacağını göreceğiz' dedikleri gündemdedir. Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa buna kalkışan böyle bir ihanete yeltenen çıkarsa bilinsin ki bu aziz topraklarda gömülecek ne bir yer ne de cesedinin başına dikilecek bir mezar taşı bulamayacaktır.



Darbecilerin gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Ve görecekleri yalnızca azap ve dehşet olacaktır. Demokrasi yolundan dönmeyeceğiz. Hak yolundan hakikat çizgisinden millet sevdasından asla ayrılmayacağız. Kontrollü darbe çığırtkanlarına eyvallah demeyecek, 15 Temmuz'u sulandırmaya cüret eden kripto niyetlere, köksüz nankörlere müsaade etmeyeceğiz. Bu milleti yenemeyecekler. Bu devleti alt edemeyecekler. Bu aziz vatana yan gözle dahi bakamayacaklar, aksi halde acı verici sonuçlara katlanacaklardır"