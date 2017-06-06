Galeriler Videolar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
98422
ALTIN
146.419
DOLAR
3.5262
STERLİN
4.5401
EURO
3.9668
İstanbul'da Kurt Kapanı-5 Operasyonu Başladı!
İstanbul'da Kurt Kapanı-5 Operasyonu Başladı!
Suriyeli Ailelerin Gürültü Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
Suriyeli Ailelerin Gürültü Kavgası Cinayetle...
PKK'nın Malzemeleri İmha Edildi!
PKK'nın Malzemeleri İmha Edildi!
Katar Hava Yolları Krizin Eşiğinde
Katar Hava Yolları Krizin Eşiğinde
Benzema Fatih'te İftar Yemeğine Katılacak
Benzema Fatih'te İftar Yemeğine Katılacak

Bahçeli : FETÖ'cüleri Vatandaşlıktan Çıkarmak Mantıksız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 130 kişinin vatandaşlıktan çıkarılacağı kararını erken ve mantıksız bulduklarını açıkladı.

06 Haziran 2017 Salı 11:25
Bahçeli : FETÖ'cüleri Vatandaşlıktan Çıkarmak Mantıksız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haklarında yakalama kararı bulunan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin vatandaşlıktan çıkarılacağı kararına ilişkin "Bu hainleri vatandaşlıktan çıkarma konusunda acele etmek hem erken hem de mantıklı değildir" dedi. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin 3 ay içinde Türkiye'ye gelmemeleri durumunda vatandaşlıktan çıkarılacağı kararını hatırlatan Bahçeli, "Bu hainleri vatandaşlıktan çıkarma konusunda acele etmek hem erken hem de mantıklı değildir. Çünkü bunların hepsinden Türk adaleti önünde hesap sorulmalı 15 Temmuz'un diyeti alınmalı ihanetlerinin bedeli kesinlikle ödetilmelidir" diye konuştu. 

"DARBECİLERİN GELECEKLERİ VARSA GÖRECEKLERİ DE VARDIR"

Yeniden darbe yapılacağı iddialarının dolaştığını dile getiren MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi: "Yunanistan'a kaçmak üzere Rodos Adasında bekletilen bir grup darbecinin 15 Haziran'ı işaret ederek 'Bu sefer çok kan akacak, bayramı kimin yapacağını göreceğiz' dedikleri gündemdedir. Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa buna kalkışan böyle bir ihanete yeltenen çıkarsa bilinsin ki bu aziz topraklarda gömülecek ne bir yer ne de cesedinin başına dikilecek bir mezar taşı bulamayacaktır.

Darbecilerin gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Ve görecekleri yalnızca azap ve dehşet olacaktır. Demokrasi yolundan dönmeyeceğiz. Hak yolundan hakikat çizgisinden millet sevdasından asla ayrılmayacağız. Kontrollü darbe çığırtkanlarına eyvallah demeyecek, 15 Temmuz'u sulandırmaya cüret eden kripto niyetlere, köksüz nankörlere müsaade etmeyeceğiz. Bu milleti yenemeyecekler. Bu devleti alt edemeyecekler. Bu aziz vatana yan gözle dahi bakamayacaklar, aksi halde acı verici sonuçlara katlanacaklardır"



Son Güncelleme: 06.06.2017 11:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozdağ : Yargı, Türk Milleti Adına Fethullah Gülen'e Hesap Soracaktır
Bozdağ : Yargı, Türk Milleti Adına Fethullah Gülen'e Hesap Soracaktır
"Almanya'nın İncirlik Ziyareti Uygun Değil"
"Almanya'nın İncirlik Ziyareti Uygun Değil"
Süleyman Soylu, FETÖ'cüleri Maymun ve Şempanzeye Benzetti!
Süleyman Soylu, FETÖ'cüleri Maymun ve Şempanzeye Benzetti!
Bakan Soylu : Bekle Bizi Dünya, Geliyoruz!
Bakan Soylu : Bekle Bizi Dünya, Geliyoruz!
"Görevimiz Peygamberimizin Yolundan Gitmek"
"Görevimiz Peygamberimizin Yolundan Gitmek"
AK Parti'de Tüm Teşkilatlar Yenilenecek!
AK Parti'de Tüm Teşkilatlar Yenilenecek!
Bahçeli'nin Hedefinde NATO Var: Küstahlık!
Bahçeli'nin Hedefinde NATO Var: Küstahlık!
Başbakan Hacı Bayram'dan Mesaj Verdi!
Başbakan Hacı Bayram'dan Mesaj Verdi!
Yeni Dönemin İlk Fotoğrafı! AK Parti'de Erdoğan Vurgusu
Yeni Dönemin İlk Fotoğrafı! AK Parti'de Erdoğan Vurgusu
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim