Bahçeli Bayram Mesajında CHP'ye Yüklendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İç ve dış politikadaki trajik vakaların, Ramazan'ın anlam ve ruhuna gölge düşürdüğünü belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan Mübarek Ramazan günlerini geride bırakarak bayrama ulaşmış bulunuyoruz. Allah'tan niyazım tuttuğumuz oruçları, kalpten, ta en derinden kopup gelen dua ve ibadetlerimizi kabul etmesidir. Ramazan; diriliş mevsimi, tövbe mektebi, huzur ve dayanışma medeniyetidir. Ne var ki yaşadığımız ağır buhranlar, iç ve dış politikada vasat ve varlık bulan trajik vakalar Ramazan ayının anlam ve ruhuna gölge düşürmüştür.

(…)

İnsanlık terörle boğuşmaktadır. Buna karşılık küresel akıl dağınık, küresel vicdan suskun ve tedirgindir. Türk milletinin terörle mücadelesine şaşı bakan, şüpheyle yaklaşan, bununla yetinmeyip terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan çifte standartçı ülkelerin terörizmden şikayetçi olmaları inandırıcı ve ikna edici bir tavır olmayacaktır.

Türkiye yoğun bir beka mücadelesi vermektedir. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasından, mensubu olduğumuz aziz millet varlığından, sahibi olduğumuz kutlu devlet yapısından taviz isteyen, çözülme bekleyen, çürüme dileyen çok sayıda iç ve dış mihrak hazır kıta pusudadır. Bu itibarla tehdidin dozajı çok fazla, tehlikenin ölçeği çok yüksektir.

CHP'NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜNE TEPKİ



Türk milletinin karşı karşıya olduğu vahim meseleler fuzuli yürüyüşlerle aşılamayacak; hezeyan adımlarla engebeli yollarda adalet ve ahlak bulunamayacaktır. Milli birlik ve kardeşlik ruhu diri olduktan, dayanışma ve yardımlaşma şuuru ayakta durduktan sonra hiçbir hain emel, hiçbir yabancı ajan, hiçbir işbirlikçi Türkiye'ye zarar veremeyecektir. Bayram günlerinde olduğu gibi herkes gönülden tokalaşmalı, yürekten kucaklaşmalıdır. Dargınlıklar bitirilmeli, küsler barışmalıdır. Çünkü haricimizde bu kadar saldırı ve sorun varken enerjimizi içe dönük basit anlaşmazlıklarla heba edemeyiz, potansiyel gücümüzü nafile yere harcayamayız.

(…)

Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor bayramlarını tebrik ediyorum."