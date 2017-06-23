Azmi Karamahmutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na Destek Verdi!

BU YÜRÜYÜŞE ENGEL ÇIKARTAN BEYANATLARI HAKLARIN GASPINA YÖNELİK BİR İHLAL OLARAK GÖRÜYORUM'

KRT'de Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Karamahmutoğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün vatandaşlık haklarından birisi olduğunu belirterek, "İtiraz demokratik bir kültürdür. İtiraz hakkı temel vatandaşlık haklarından birisidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşünü gayet meşru, yasal bir hak olarak görüyor, yeniden hakkın, hukukun, adaletin tesis edileceği, yurttaşlık haklarımızın güvence altına alınacağı bir son ile ödüllendirilmesini umuyorum. Bu yürüyüşe engel çıkartan beyanatları, görüşleri, adeta hakların gaspına yönelik bir diğer ihlal, tecavüz olarak görüyorum" dedi.

'BU HAK ARAYIŞI SADECE BELLİ BİR SİYASİ KİMLİĞE TANINMIŞ BİR HAK ARAYIŞI DEĞİL'

Karamahmutoğlu, programda şunları söyledi: "6 yıl önce 2011 seçimlerinde bir mitingde söylediğim sözü arkadaşlarım hatırlattı. Şunu söylemiştim; şayet parlamentoda söz söyleme hakkından yoksun bırakılırsak, yurttaşların aleyhine olacak yeni düzenlemeler söz konusu olursa, sokakları, meydanları parlamento haline getiriririz. Sokaklarda, meydanlarda adeta meclisteymişcesine düşüncelerimizi seslendiririz demiştim. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı da aynı şey. Ha Ankara'da TBMM'de konuşuyorsunuz, orası olmadı sokakları, otoyolları, meydanları meclis haline getiriyorsunuz. Başında da söylediğim gibi, destekliyorum, bu hak arayışı sadece belli bir siyasi kimliğe tanınmış bir hak arayışı değildir."



LDP: ÜLKEMİZDE YARGIYA GÜVEN O KADAR DİBE VURMUŞTUR Kİ…

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker de LDP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını ifade etti.

LDP'nin aldığı kararı sosyal medyadan paylaşan Toker'in açıklaması şöyle:

"Liberal Demokrat Parti bilhassa son yıllarda toplumda adalet duygusunun derinden sarsılmasına neden olan Anayasa değişikliklerinden ve iktidar uygulamalarından büyük endişe duymaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ülkemizin mahkumiyet ve tazminat şampiyonu olması, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere itibarlı uluslararası kurumların raporlarındaki eleştiriler, kamu vicdanını derinden yaralayan birbiri ile çelişkili yargı kararları bu endişelerimizin haklılığını ortaya koymaktadır.

Yargı erkinin tarafsızlığı ve bağımsızlığından şüphe duyan bir toplumda, 'adalet devletin temelidir' ilkesi gereği devlet ve devlete güven temelinden sarsılıyor demektir.

Ülkemizde yargıya güven o kadar dibe vurmuştur ki, anamuhalefet partisi CHP bile Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğü konuları 'nasıl olsa kaybederiz' endişesiyle Anayasa Mahkemesine götürmeye çekinir hale gelmiştir.

Liberal Demokrat Parti kuruluşundan beri, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemine, adalete güvenin yeniden tesisine yönelik toplum bilincini arttıracak her girişime, partiler ve ideolojiler üstü bir yaklaşımla destek vermiştir, vermeye de devam edecektir.

Bu çerçevede, Genel Başkanımız Sn. Gültekin Tırpancı ve partililerimizden oluşacak bir grup, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince Ankara'dan İstanbul'a yapılmakta olan Adalet Yürüyüşüne destek, dayanışma ve tarihe not düşme amacıyla, Sakarya kısmına sembolik olarak katılacaklardır."

