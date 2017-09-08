Ak Parti'den Meral Akşener'in partisine olay sözler

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, NTV’nin konuğu oldu ve soruları yanıtladı. Akdağ, siyasette 2019 hesapları üzerine yapılan tartışmalar, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkan yardımcılıklarına getirileceği yönündeki haberlere ve MHP ile ortak aday iddialarına yanıt verdi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’ın iddiaları yalanlamasını hatırlatan Akdağ, “Cevabı MHP vermiş oldu. Biz hep diyalogdan bahsetmiyor muyuz, kavga edilmesin ve birlikte çalışılsın denmiyor mu? Bunu anayasa referandumunda gösterdik. Yarın Cumhurbaşkanı seçileceği zaman vatandaşlarımız bu gözle bakacaklar. Farklı bir sisteme giriyoruz. Bir taraftan Meclis grupları oluşacak, bir taraftan da yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı seçeceğiz.



Hedef yüzde 51’lik kitleyi yakalayabilmek, MHP ile işbirliği olacak mi?



AK Parti’nin oyları yüzde 50. Ortak aday çıkarıyoruz demeye gerek olmayabilir... HDP-CHP yakınlığı dikkat çekiyor. CHP milletvekilinin İHA’larla ilgili söylemleri dikkat çekicidir. Bölgedeki Kürt kardeşlerimizin canına okumuş olan PKK, şimdi sırt üstü yere yatırılmış durumda. Bunun için sevinilmesi gerekir. Ne demek istiyor CHP’li milletvekili. Partiden ya da Sayın Kılıçdaroğlu’dan henüz bir açıklama gelmedi, bekliyorum... CHP bu tutumundan vazgeçmediği sürece millet nazarında olumlu bir yere oturamayacak." diye konuştu.



Meral Akşener ve MHP'den ayrılan başka isimler yeni parti kurma hazırlığında. Bu durum siyasi yelpazeyi nasıl etkiler? AK Parti tabanını hedef alır mı?



"Oy açısından bir tek tuğla bile koparamazlar. Türkiye, böyle toplum mühendisliğiyle, tepeden inme birçok partinin kuruşlmasına tanık oldu. Bir kursunlar da görelim. Ballandıra ballandıra anlatıyorlar, er meydanına çıksınlar görelim bakalım neymiş. MHP’yi de önemli ölçüde etkileyeceğini düşünmüyroum, benzerlerinde gördük. Toplum mühendisliği ve arkasında bir takım güçlerin olduğu; dolaylı olarak bir FETÖ desteğinin olduğu bir parti. Bu tutmaz, milletin vicdanında bu partinin önemli bir oy oranına sahip olacağıını hiç düşünmüyorum."



TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ VE ALMANYA



Alman siyasetçilerden gelen açıklamalarla Türkiye-AB müzakarelerin durdurulması gündemde. Süreç ne durumda?



"Almanya’nın tutumunu seçimlerden sonra göreceğiz ve değerlendireceğiz. Almanya’nın tutumunun birliğin tutumu olmadığı belirtildi. Almanya kendini Avrupa’nın patronu olarak görüyor... Türkiye büyük bir ülke. Sadece AB’nin Türkiye’ye bakışıyla değerlendirilemez bu süreç. AB için Türkiye önemli ve sağduyu galip geldikçe AB içerisindeki çatlak seslerin yatışacağına inanıyorum... Ne karar verirlerse versinler, ekim gelecek ve göreceğiz."



ARAKAN'A DESTEK



Türkiye, Arakan’daki insanlık dramı hem diplomatik girişimlerle hem de yardımlarla sona erdirmeye çalışıyor. Yardımlar Bangladeş’e ulaştı ve size bağlı olan AFAD da orada. Nasıl değerlendiriyorsunuz durumu?



"Türkiye, Arakan’da da dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor. BM, güvenlik gerekçesiyle hemen hemen sahadan çekildi ama Türkiye’nin hassasiyeti var. Arakan, Filistin, Yemen, Somali... Hey yerde böyle. Dünyanın güçlü ülkeleri gözlerini kapıyorlar. Müslümanlara yapılanlar dayanılmaz hale geldi. Dünyanın vicdanı olmaya devam edeceğiz. Sayın Emine Erdoğan’ın orada olması önemli bir hadisedir. Yardım için her türlü riski alarak oraya ve bunlara devam edeceğiz. AFAD olarak biz de üzerimize ne düşerse yapacağız. Bangladeş bizden en isterse yapmaya hazırız, talep geldiği takdirde. Yapılacaklar, diplomatik görüşmelerle ortaya konacak."



ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE



Okullar açılıyor, uyuşturucuyla mücadele gündemde. Gençler ve çocukları koruyabilmek için yeni adımlar atılacak mı?



"Bu iş önemli meselelerden biri, hep birlikte sahip çıkmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız meselenin fakında ve bazı açıklamalarda bulundu, bu çok önemliydi. Yeni dönemde mevcut kurulu bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu olarak değiştireceğiz...



Aileler ve gençlerde farkındalığın artırılması önemli, bunun için çalışmalar yapıldı ve sürekli devam ettirilmeli. Lise ve üniversitelerde buna devam edeceğiz. Aile hekimleri destek olacak. Danışma hatlarımız var. Şimdi bir bütünlük içerisinde konuyu ele alıyoruz ve strateji hazırlıyoruz... İşin en önemli noktası satışı önlemek. Bonzai kullanımı arttı biliyorsuuz. Hammadde dışarıdan geliyor, yurt içerisinde de üretiliyor. Satıcılarla ilgili cezalar artırıldı, satıcının mallarına el konulacak...



Evet uyuşturucu, alkol ve sigara önemli ama bir diğer taraf da teknoloji bağımlılığıyla mücadele. İlkokuldan başlayarak çocuklarda bu bağımlılık artıyor, bu dünyanın büyük problemi. Kurul bununla da mücadele için çalışmalar yapacak.



Uyuşturucu ve alkolde, Türkiye’deki kullanım oranları Avrupa’dan düşük. Ama buna aldanmamalıyız. Saha araştırmaları yapıyoruz. 15-25 yaş arasındaki gençlerle ilgili yapılıyor; kullanım oranı, yaş grupları, cinsiyet gibi noktalara bakılacak ve bu sene sonunda bilgilere sahip olacağız. İçişleri bakanlığı da çalışma yapıyor ve tüm bunlara bakarak yeni eylem planını hazırlayacağız. Muhtemelen kasım ayındaki şurada bunları kamuoyuyla paylaşacağız..."