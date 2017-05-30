AK Parti'de Tüm Teşkilatlar Yenilenecek!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel başkanı seçilmesinin ardından partisinin TBMM'deki grup toplantısına ilk kez katıldı. Grup toplantısın açılışını Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Grup başkanı olarak toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım, son 1 yıl içerisinde, kurucuları arasında yer aldığım AK Parti'mizin genel başkanlığı görevini bana tevcih ettiğiniz günden bugüne kadar partimizin ilkelerine ters düşecek hiçbir yanlışın içinde olmamaya gayret ettim ve bizim yol arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalıştık. Kısa bir süre ama 1 yıl, Türk siyasi tarihinde gelecek yıllarda konuşulacak yıl olacak; çünkü bu yılın en önemli özelliklerinden biri Türkiye Cumhuriyeti, yakın tarihte görmüş olduğu darbelerden bir benzerini daha gördü. Ama bu seferki öncekiler gibi olmadı. Bu sefer herkes darbe karşısında ceketini, şapkasını alıp, giden siyasetçiler değil; darbeye darbe vuran bir cumhurbaşkanı, bir hükümet ve aziz milleti gördü. Böylece artık Türk siyasi tarihinde demokrasi tarihinde darbelere de darbe vurulduğu bir dönem başladı" diye konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM: TERÖR, BU MİLLETİN BAŞININ BELASI OLMAKTAN ÇIKACAK



Türkiye'nin terör örgütleriyle amansız bir mücadele verdiğini vurgulayan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım, direktiflerinizle aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele eden bir ülke durumuna geldik. FETÖ paralel devlet yapılanması bir yandan bölücü terör örgütü PKK diğer yandan ve ülkemizin son zamanlarla eylemlerle canını acıtan DEAŞ terör örgütü. Allah'a şükür bu örgütlerin hepsiyle mücadelede gösterilen kararlılık sayesinde olumlu sonuçları almış bulunuyoruz. Söylediğiniz bir şey var. Terör, bu milletin başının belası olmaktan çıkacak. Terör, Türkiye'nin gündeminde en alt sıralara inecek. Bunun için gece gündüz demeden sınır boylarında, dağda, bayırda ülkesi ve milleti için mücadele eden bütün güvenlik kuvvetlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"YENİ SİSTEMİN HAZIRLIKLARININ EN TİTİZ ŞEKİLDE YAPILACAĞI BİR DÖNEM OLACAK"



'Artık yeni bir dönemdeyiz' diyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönem, liderliğinizde yeni sistemin hazırlıklarının en titiz ve seri şekilde yapılacağı bir dönem olacak. İnşallah, siz başımızda olduğunuz sürece Türkiye'nin bugüne kadar nasıl 'Yapılamaz, çözülemez' denen sorunları varsa ve bunların hepsini teker teker nasıl çözdüysek bundan böyle de inşallah bütün sorunların üstesinden geleceğiz ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine 2053, 2071 vizyonuna ulaştıracak çalışmaları ortaya koyacağız. Bir kez daha evinize, AK Parti grup toplantısına teşrifinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, MÜCADELESİNİ MUTLAKA ZAFERLE SONUÇLANDIRACAK



AK Parti genel başkanı seçilmesinin ardından partisinin Meclis'teki grup toplantısına ilk kez hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede çok önemli mesafeler kat ettiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Erdoğan, "Sadece son 2 ayda yurt içinde ve yurt dışında 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz maalesef asker, polis ve güvenlik korucusu olarak 43 de şehit vermiştir. Terör örgütünün geçmişte hiç girilmemiş, girilememiş inlerine girip hem rekor düzeyde silah, mühimmat ele geçiren hem de teröristlere dağları, mağaraları dar eden kahraman güvenlik güçlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bu fedakarlıkları boşa gitmeyecek. Türkiye, çok geniş bir alanda yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini mutlaka ama mutlaka zaferle sonuçlandıracaktır" dedi.

"KATILAMADIĞIM TOPLANTILARA BİNALİ YILDIRIM KARDEŞİM BAŞKANLIK EDECEK"



AK Parti grup toplantısında, en son 22 Temmuz 2014 tarihinde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Yaklaşık 34 ay tam olarak da bin 44 gün sonra bir kez daha bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. İnşallah bundan sonra partimizin tüm çalışmalarında beraber olacağız ve bundan sonra işimiz çok daha zor. Bunu da özellikle ifade etmek durumundayım. Özellikle MYK ve grup toplantılarımıza mümkün olduğu kadar iştirak etmeye çalışacağım. Ancak bilindiği gibi cumhurbaşkanı sıfatıyla yürütmem gereken pek çok görev de bulunuyor. Bu sebeple katılamadığım toplantılara da genel başkanvekilliğiyle birlikte onları da Sayın Binali Yıldırım kardeşim başkanlık ederek, yürütecek. Kendisi demokrasi tarihimize altın harflerle yazılacak bir süreci başarıyla yürütmüştür. Bu vesileyle Sayın Yıldırım'a AK Parti genel başkanı olarak bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalar için sizler ve milletimin huzurunda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"AK PARTİ, CUMHURİYETÇİDİR"



Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi, cumhuriyeti ve refahı getiren partinin AK Parti olduğunu savunan Erdoğan, "Birileri kabul etmeyebilir; ama ben sosyal hayatın da bir matematiğinin olduğuna inananlardanım. İki kere iki dörttür. Buranın da bir gerçekleri var. AK Parti, demokrattır. AK Parti, cumhuriyetçidir. Bunun için bir kişiye, zümreye, PKK gibi eli kanlı, FETÖ gibi milletimizin değerlerini istismar eden örgütlere değil, sadece cumhura dayanmış, millete teslim olmuştur. AK Parti, millidir, yerlidir. AK Parti, kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne ve milletimizin birliğine husumet göstermeyen herkesi kökenine, inancına, kılığına ve diğer tüm farklılıklarına bakmaksızın kendisinin doğal bir parçası olarak görmüştür" açıklamasında bulundu.

"'DEVRİMCİYİZ' DİYE KONUŞANLARA SESLENİYORUM; HANGİ ADIMI ATTINIZ?"



AK Parti'nin devrimci bir parti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "AK Parti aynı zamanda muhafazakardır. Milletimizin tarihine, kültürüne, değerlerine saldırılmasına, düşmanlık edilmesine, tahribine karşı çıkmış; bu değerler sımsıkı sahip çıkmıştır. AK Parti, açık söylemek lazım, devrimci bir partidir. Batı ne diyordu, 'AK Parti sessiz devrim gerçekleştirmiştir'. Türkiye Cumhuriyet döneminde en cesur, en ileri, en kapsamlı, en etkili değişimleri AK Parti hükümetleri döneminde yaşamıştır. Hak ve özgürlükler konusunda hiçbir dönemde atılamayan adımlar, bizim dönemimizde atılmıştır. Devrimciyiz, diye konuşanlara sesleniyorum. Hangi adımı attınız söyleyin bakalım? Hak ve özgürlükler konusunda AK Parti'nin attığı adımları acaba AK Parti'den önce hanginiz attınız? Siyasi partilere yaşam hakkı vermediniz. Bizi bile kapatmaya yeltendiniz hatta partinizin başındaki zat çıktı dedi ki 'Ankara'da da savcılar varmış' diye onlara sığındı. Savunacağı yerde sığınmaya yeltendi. Niye? Çünkü AK Parti'nin varlığı onları ciddi manada ürkütüyordu"

"YÜKSEKOVA'YE VE CİZRE'YE ŞEHİR SÖZÜMÜZ VAR, SÜRATLE DÖNÜŞTÜRELİM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu milletin fertlerini, bu milletin bireylerini birbirine düşman ettiğiniz sürece bu millet, bu ülkede size iktidar vermez. AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti devletini milletiyle buluşturmuştur ve yaptığı hiçbir yatırımı 'Buradan bizim partimize vekil çıkmadı, dolayısıyla buraya yatırım yapmayalım' dememiştir AK Parti. Hiçbir ayrım yapmaksızın 'Burada bizim milletvekilimiz yok, buraya havalimanı yapmayalım' demedik. Şimdi verdiğimiz bir sözümüz var. Süratle Yüksekova'ya ve Cizre'ye şehir sözümüz var. Bu iki ili, süratle şehre dönüştürelim. Bu, bir kentsel dönüşüm ve değişimdir. Yeni bir şehir ihdas etmiyoruz. Olay sadece valiliğin, bazı kurumların oradan oraya taşınmasıdır. İnanıyorum ki Şırnak, Cizre'yle tarihiyle buluşacak ve çok daha süratle gelişme imkanı yakalayacaktır. Hakkari de aynı şekilde Yüksekova'yla buluşarak, çok daha farklı ve güçlü bir şehir olmanın inşallah en büyük fırsatını yakalayacaktır"

"ALÇAK FETÖ'NÜN KAHPE ARKASINDAKİ İZ SÜRÜCÜLERİNE BU ÜLKE TESLİM EDİLMEDİ"



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesini hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi devletinde sembolleştirdiği özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için adeta kıyam etmiştir. Bu çok anlamlıdır. Bir çağrıya ülkemizin dört bir köşesinden milletimizin meydanlara dökülerek cevap vermesinin dünyada benzeri yoktur. Ben, milletimle gurur duyuyorum. 249 şehit verdik ama 2 bin 193 gazimiz oldu ama hiç olmazsa bu alçak FETÖ'nün kahpe arkasındaki iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi" dedi.

"İADE-İ İTİBARA YARDIMCI OLMAZSANIZ, ELİMİZE DÜŞENLERİNİZ OLDUĞU ZAMAN ALAMAYACAKSINIZ"



Darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmalara ve başlayan duruşmalara da değinen Erdoğan, "Ankara, İstanbul duruşmalar başladı. Bu duruşmalarla birlikte bizler, bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine bu mahkeme kararlarıyla iade-i itibarın sağlanmasını temin edeceğiz. Aynı zamanda da dünyada bunları korumaya kalkan ülkelere karşı da 'Daha ne istiyorsunuz? Buyurun, size yargı kararları' deyip, bunları da onun önüne koyacağız. Üzerlerine düşeni yaparlar veya yapmazlar önemli değil; ama şimdi de dünyaya sesleniyorum. Diyorum ki eğer sizler, iade-i itibara yardımcı olmazsanız bilesiniz ki yarın bir gün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman istediğinizde bunları bizden alamayacaksınız. Çünkü terörle mücadele lokal değildir, mevzii değildir. Terörle mücadele uluslararası bir mutabakatın uygulamasıdır. Uluslararası bu mücadeleyi vereceksek eğer biz de sizden bizim ülkemize ait ki bunları inşallah vatandaşlıktan da çıkaracağız, bunları süratle bize iade etmenizi istiyoruz. Ettiniz, ettiniz; etmediğiniz takdirde kusura bakmayın 'Men dakka dukka'. Biz de bunu yaparız" diye konuştu.

"BAKANLARIMIZDAN 180 GÜNLÜK KISA VADELİ EYLEM PROGRAMI İSTEDİM"



Parti grubuna 'Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz' tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "İlk etapta tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Tıpkı hükümette, ilk geldiğimiz dönemdeki 100 günlük acil eylem planı gibi bu program da vatandaşlarımızın birikmiş sıkıntılarına hızlı çözümler üretmeye yönelik olacaktır ve 2019 seçimlerine kadar da bu çalışmaları yürütecek bir eylem planı. 2023 hedeflerimiz zaten asıl başarı çıtamız olarak geçerliliğini sürdürüyor. Onu da güncellememiz gerekiyor. Şimdi buna da ilave olarak 2035 yılını hedef alan yeni bir çalışmaya daha başladık. Bu aynı zamanda gençlerimize emanetimiz olan 2053 vizyonumuzun alt yapısını oluşturacaktır. Meclis grubumuza da bu süreçte çok önemli görevler düşüyor. Her reform, idari tasarruflarla yapılabilecek yönlerinin yanında asıl olarak yasa ve anayasa değişikliği demektir. 3 Kasım 2019 seçimleriyle birlikte yürürlüğe girecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hazırlık için çok sayıda uyum kanununun çıkartılması gerekiyor"

"METAL YORGUNLUĞU VAR, BUNU AŞMAMIZ LAZIM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "AK Parti, milletin bağrından çıkmış ve bugüne kadar gücüne hep milletten almış bir partidir. Milletimizle irtibatımızın zayıfladığı gün, bizim Allah göstermesin bittiğimiz gün olacaktır. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımız kesinlikle dün de arkadaşlarımla paylaştım, tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz. Çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için de bütün ilgili birimlerimizin yoğun bir çalışma içerisinde bu hazırlıkları yapması gerekiyor. Diğer taraftan da bakanlıklarımızın hepsi hazırlıklarını, çalışma programlarını, takvimlerini hazırlayarak, bir taraftan 2019'un bir taraftan da 2023'ün programını güncellemek durumundadır. Ben sizlere güveniyorum"