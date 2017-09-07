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Ak Parti'de Küskünler Ordusu Oluşur mu?

AK Parti iL Başkanları toplantısında bazı il başkanlarının, " küskünler ordusu" oluşma riskinin bulunduğunu ifade ettikleri öğrenildi.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:00
Ak Parti'de Küskünler Ordusu Oluşur mu?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında il başkanları toplantısında konuşulan konulara yer verdi. İl başkanlarının 2 konu üzerinde yoğunlaştığının altını çizen Selvi, parti toplantısında teşlikatlardaki değişim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Racon konusu üzerinden fikir alışverişi yapıldığının altını çizdi.

İŞTE SELVİ'NİN YAZISINDAN İLGİLİ BÖLÜM!

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında il başkanları toplantısı vardı. Erdoğan, il başkanlarına öğleden sonra hitap etti. Öğleden önce de Genel Merkez’de il başkanları ile toplantı yapıldı. O toplantıda da gündem konusu yine “racon kesilmesi” oldu. İl başkanları sosyal medya üzerinden linç edildiklerini anlattı. “Reis” adına birilerinin kendilerine, “racon kesmeye” çalıştığını gündeme getirdiler.

İl başkanlarının şikâyetleri iki nokta üzerine yoğunlaştı.

1- Değişim işin gereğidir. Ama değişim yapılırken, teşkilatların onuru korunsun. Küskünler ordusu oluşturulmasın. Çünkü önümüzde bir kırılma noktası olan 2019 seçimleri var.

2- Her gidene defolu gözüyle bakılıyor. Bu, değişen kadroları rencide ediyor.

Genel Merkez tarafından il başkanlarına, “Sosyal medya üzerinden racon kesenlerin partiye zarar verdiğinin farkındayız. Onlara gereken cevabı vereceğiz. Siz de bunlara pabuç bırakmayın. Değişimi gerçekleştirirken, küskünler ordusu oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz” mesajı verildi.

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