Ağustos’ta Kongreye Gidiyoruz Adayımız Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultay kararı almasının ardından İYİ Partili milletvekilleri ortak bir açıklama yaptı.Grup adına konuşan Genel Sekreter Aytun Çıray şunları söyledi; “Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu da Afyon’da İYİ Parti’nin bir çalıştayı yapıldı. Bu çalıştayın amacı; geçtiğimiz seçim döneminde yaşananları masaya yatırmak ve ortaya çıkan bu yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda bir toplantı yapmaktıb Bu toplantı sırasında son gün de serbest tartışma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın genel başkan Türk siyasi tarihinde çok az görülmüş taktirde, büyük bir sorumlulukta İYİ Parti’yi olağanüstü kongreye davet etti kendisine verilen yetkiyle bu kararı aldı. Alınacak en doğru karar Meral Akşener’in yeniden aday gösterilmesidir. Ağustos’ta kurultayı yapacağız.”

BAHÇELİ’YE TEPKİ: SITMA NÖBETİ

MHP lideri Bahçeli’nin “Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyimutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamınısağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır” sözlerini de değerlendiren Çıray “Bunu bir sıtma nöbeti olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine baksın. Biz başka partilerin iç işlerine karışmıyoruz. Aynı terbiyeyi biz de bekliyoruz.” dedi.